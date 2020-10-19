شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثتي الطفلين اللذين ألقتهما أمهما في نهر دجلة والان مع التفاصيل

الإثنين 19 أكتوبر 2020 تمكنت فرقة متخصصة من قوات الأمن العراقية من انتشال جثتي الطفلين اللذين ألقت بهما والدتهما في نهر دجلة، في حادثة ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت السلطات الأمنية، اليوم الاثنين، تحفظت على جثتي الطفلين لحين إكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق وعمليات الدفن. Advertisements وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون يوم أمس الأحد، سيدة عراقية وهي ترمي طفليها (الأول ثلاث سنوات وشقيقته البالغة عامين)، من فوق جسر الأئمة في نهر دجلة بالعاصمة بغداد. وبحسب المعلومات فإن خلافات بين المرأة وطليقها دفعها لهذه الجريمة الشنيعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثتي الطفلين اللذين ألقتهما أمهما في نهر دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.