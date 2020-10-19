- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثتي الطفلين اللذين ألقتهما أمهما في نهر دجلة والان مع التفاصيل
الإثنين 19 أكتوبر 2020
تمكنت فرقة متخصصة من قوات الأمن العراقية من انتشال جثتي الطفلين اللذين ألقت بهما والدتهما في نهر دجلة، في حادثة ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت السلطات الأمنية، اليوم الاثنين، تحفظت على جثتي الطفلين لحين إكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق وعمليات الدفن.
وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون يوم أمس الأحد، سيدة عراقية وهي ترمي طفليها (الأول ثلاث سنوات وشقيقته البالغة عامين)، من فوق جسر الأئمة في نهر دجلة بالعاصمة بغداد.
وبحسب المعلومات فإن خلافات بين المرأة وطليقها دفعها لهذه الجريمة الشنيعة.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثتي الطفلين اللذين ألقتهما أمهما في نهر دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.