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العثور على جثتي الطفلين اللذين ألقتهما أمهما في نهر دجلة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 19 أكتوبر 2020

تمكنت فرقة متخصصة من قوات الأمن العراقية من انتشال جثتي الطفلين اللذين ألقت بهما والدتهما في نهر دجلة، في حادثة ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقالت السلطات الأمنية، اليوم الاثنين، تحفظت على جثتي الطفلين لحين إكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق وعمليات الدفن.

 

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وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون يوم أمس الأحد، سيدة عراقية وهي ترمي طفليها (الأول ثلاث سنوات وشقيقته البالغة عامين)، من فوق جسر الأئمة في نهر دجلة بالعاصمة بغداد.

 

وبحسب المعلومات فإن خلافات بين المرأة وطليقها دفعها لهذه الجريمة الشنيعة. 

 

 

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