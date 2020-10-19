فيديو..الصحة العالمية تتعاون مع "ديزنى جونيور" لتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الصحة العالمية في بيان لها، أن المنظمة تتعاون مع "ديزني جونيور"، و‏هى قناة تبث عبر الأقمار الصناعية الرقمية بالشبكة الأمريكية التي تملكها قناة ديزني في جميع أنحاء العالم، لمجموعة ديزني التلفزيونية، من شركة والت ديزني، لتذكير الأطفال في جميع أنحاء العالم بأهمية غسل اليدين جيدًا لمنع انتشار الجراثيم والأمراض.

وقالت المنظمة، تقدم ديزني جونيور" دوك ماكستافينز"، وهى فتاة صغيرة تطمح إلى اتباع خطى والدتها الطبيبة وممارساتها، من خلال علاج كل ما تعانيه ألعابها، ينضم إليها "مرضاها" في إعلان خدمة عامة لغسل اليدين، تم تطويره من قبل ديزني جونيور، والتي تذكر المشاهدين الأطفال بغسل أيديهم بالصابون.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إن غسل يديك بانتظام بالماء والصابون هو أحد أهم الخطوات الأساسية للحماية من فيروس كورونا COVID-19 والعديد من مسببات الأمراض الأخرى، موضحا إنها أيضًا واحدة من أكثر الطرق فعالية للوقاية من الأمراض المقاومة لمضادات الميكروبات."

قال "الأطفال الصغار وأولياء الأمور والمعلمين وخبراء الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم يعرفون" الفتاة الصغيرة " دوك ماكستافينز" Doc McStuffins "، كنموذج يحتذى به للعناية الجيدة بالنفس وبالآخرين، مضيفا "نحن نقدر الفرصة لتضخيم هذه الرسالة الأكثر صلة مع منظمة الصحة العالمية".





يتابع ملايين الأطفال حول العالم مغامرات الفتاة الصغيرة "Doc McStuffins "وألعابها، والتي تشجع على عادات النظافة الشخصية الجيدة والصحة، بما في ذلك غسل اليدين جيدًا، جنبًا إلى جنب مع الرسائل الشاملة للرعاية والصداقة والرحمة، تعتبر الأمثلة التي يضعونها أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى، للأطفال وكذلك والديهم ومقدمي الرعاية الآخرين.

وقالت المنظمة، تكافح النظم الصحية في جميع أنحاء العالم للتعامل مع الطلب على العلاج أثناء جائحة فيروس كورونا COVID-19 ، يساعد غسل اليدين في الحفاظ على سلامة الجميع وصحتهم.

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يعاني واحد من كل 10 مرضى في جميع أنحاء العالم من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، وهي عدوى يمكن تجنبها مكتسبة أثناء الرعاية، إن التأكد من قدرة الناس على غسل أيديهم أو تنظيفها باستخدام معقم اليدين يلعب دورًا رئيسيًا في تخفيف هذا العبء.

تم الإبلاغ عن مستويات مثيرة للقلق من مقاومة مضادات الميكروبات في البلدان من جميع مستويات الدخل، مما أدى إلى أن الأمراض الشائعة أصبحت غير قابلة للعلاج، وأن الإجراءات الطبية المنقذة للحياة أكثر خطورة، إن التأكد من قدرة الناس على الحفاظ على أيديهم نظيفة في الأوقات المناسبة هو إحدى الطرق لوقف العدوى المميتة

وأضافت، في حين أن التقدم ملموس، بالنسبة للكثير من الناس، فإن الإجراء البسيط لتنظيف أيديهم بعيد المنال، تقدر منظمة الصحة العالمية أن معظم الناس في أقل البلدان نمواً معرضون لخطر مباشر للإصابة بفيروس كورونا ، لأنهم لا يستطيعون غسل أيديهم .

وأشارت، الى أنه في 60 دولة الأكثر عرضة للخطر، يفتقر مليار شخص أو 2 من كل 3 إلى مرافق غسل اليدين الأساسية بالماء والصابون في المنزل، حوالي نصفهم من الأطفال، لكن ليست المنازل فقط هي التي تفتقر إلى الماء والصابون، على الصعيد العالمي، لا يوجد لدى 1 من كل 3 مرافق رعاية صحية نظافة اليدين في نقاط الرعاية، مما يعرض العاملين في مجال الرعاية الصحية للخطر ويمنعهم من القيام بعملهم بشكل صحيح.

ما يقرب من نصف جميع المدارس في جميع أنحاء العالم ليس لديها مرافق لغسل اليدين بالماء والصابون، مما يؤثر على 900 مليون طفل في سن المدرسة، بالإضافة إلى معلميهم وموظفيهم الآخرين.

من خلال مبادرة نظافة اليدين للجميع، تتعاون ديزني جونيور، ومنظمة الصحة العالمية، مع الشركاء الدوليين، والحكومات الوطنية، والقطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، الذين يرفعون الوعي حول أهمية الحفاظ على نظافة اليدين.

ماذا تعرف عن "دوك ماكستافينز"DOC MCSTUFFINS:

يروي مسلسل الرسوم المتحركة " دوك ماكستافينز،"Doc McStuffins" الحائز على جائزة Peabody من ديزنى جونيور Disney Junior قصة فتاة تطمح لأن تكون طبيبة مثل والدتها، وتتواصل مع الألعاب وتعالجها، تم عرض المسلسل لأول مرة في مارس 2012، ومنذ ذلك الحين أصبح أحد أكثر خصائص التلفزيون في مرحلة ما قبل المدرسة المحبوبة على الإطلاق، تم إنشاء المسلسل وإنتاجه التنفيذي بواسطة جائزة Humanitas والحائز على جائزة إيمي كريس ني. يعمل قسم Hollywood Health & Society التابع لمركز USC Annenberg Norman Lear كمستشارين في مجال الصحة والطب، ويقدم المشورة بشأن القضايا الصحية الأساسية ذات الصلة بالأطفال الصغار والعائلات.