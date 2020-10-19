شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار حكومى: طرح لقاح كورونا من استرازينيكا في بريطانيا بعد أعياد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحد كبار المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة أن لقاح فيروس كورونا COVID-19 ، قد يكون جاهزًا لطرحه بحلول بداية العام الجديد، وفقًا لتقرير موقعTimes Now News.

وقال جوناثان فان تام، نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، وأحد مستشاري الحكومة بشأن جائحة فيروس كورونا التاجي، أن اللقاح الذي تم إنشاؤه في جامعة أكسفورد والذي يتم تصنيعه بواسطة AstraZeneca قد يكون جاهزًا للتداول بعد فترة وجيزة من عيد الميلاد في ديسمبر.

وأضاف:" أنه يمكن طرح اللقاح بعد فترة وجيزة من عيد الميلاد، حيث سيكون لذلك تأثير كبير على حالات دخول المستشفيات والوفيات.

وقال عضو برلماني حضر إحاطة أخرى مع فان تام إن الطبيب كان "متفائلاً للغاية بشأن نتائج المرحلة الثالثة من لقاح استرازينيكا AstraZeneca ، والتي يتوقعها بين نهاية الشهر الحالي ونهاية الشهر المقبل".

ونقل عن النائب قوله "فان تام يتوقع أن تحمي المسنين والضعفاء، لقد أعطانا أن نفهم أنها أوقفت انتشار الفيروس بين الشباب، وقال إنه يتوقع أن يبدأ التطعيم في يناير، يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه حكومة المملكة المتحدة قوانين جديدة يوم الجمعة من شأنها أن تسمح لأعداد أكبر من العاملين في مجال الرعاية الصحية بإعطاء لقاحات الإنفلونزا، ولقاحات فيروس كورونا COVID-19 المحتملة.

قال فان تام، في إشارة إلى القواعد الجديدة، "يتم تطوير لقاحات فيروس كورونا COVID-19 بسرعة والتي، إذا نجحت، ستنقذ الأرواح، مضيفا أنه يجب أن تمر جميع اللقاحات بـ3 مراحل من التجارب السريرية، وأن يتم تقييم سلامتها، وفعاليتها، من قبل المنظم قبل إعطائها للمرضى، مشيرا إلى أن التدابير الموضحة اليوم تهدف إلى تحسين الوصول وتعزيز الضمانات الحالية التي تحمي المرضى.

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قالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية "DHSC "، إن الإجراءات الجديدة ستزيد من الوصول إلى اللقاحات ضد الأمراض القاتلة، كما تدعم خطط الحكومة لإطلاق لقاح محتمل لفيروس كورونا COVID-19إذا ثبت أنه آمن وفعال من خلال التجارب السريرية القوية والموافقة عليها للاستخدام من قبل الجهة المنظمة.

قال مات هانكوك وزير الصحة البريطاني: "تتمتع دائرة الصحة الوطنية (NHS) بخبرة واسعة في تطعيم ملايين الأشخاص ضد الأمراض كل عام،

وأضاف:"ستساعدنا هذه التغييرات القانونية في القيام بكل ما في وسعنا للتأكد من استعدادنا لطرح لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا COVID-19 بمجرد اجتيازه التجارب السريرية، وخضوعه لفحوصات صارمة من قبل الجهة المنظمة.

وأكد، أن الهدف هو زيادة عدد المتخصصين في الرعاية الصحية المدربين وذوي الخبرة بشكل كامل لإدارة لقاحات فيروس كورونا COVID-19 والإنفلونزا في إطار هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS، بالإضافة إلى تمكين قوة عاملة موسعة يمكنها إدارة هذه اللقاحات للجمهور، موضحا أن هذا سيجعل الأمر أسهل وأسرع للمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية، للوصول إلى اللقاحات التي يحتاجون إليها، وحمايتهم من الأمراض القاتلة.

وأضاف الموقع، أنه إذا تم العثور على لقاح لفيروس كورونا يلبي معايير السلامة والجودة والفعالية لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة MHRA ، فيمكن أن تبدأ التطعيمات دون الحاجة إلى انتظار وكالة الأدوية الأوروبية التي ستبدأ حتى نهاية الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر من هذا العام ، والتي كانت الهيئة الوحيدة القادرة على منح الترخيص.

قال الدكتور كريستيان شنايدر، كبير المسؤولين العلميين المؤقتين في وزارة الصحة والطب البشري: "لن يتم طرح لقاح ما لم يتم الوفاء بالمعايير الصارمة من خلال برنامج شامل للتجارب السريرية، يظل الطريق المفضل لتمكين طرح أي لقاح جديد من خلال عمليات ترخيص المنتج المعتادة، ولكن توجد الآن ضمانات معززة لتعزيز النظام التنظيمي وقدرتنا على حماية الصحة العامة، إذا كانت التراخيص المؤقتة ضرورية."

من المقرر إعطاء اللقاحات الأولى لكبار السن والضعفاء، يليها تطعيم الآخرين الأكثر عرضة للخطر، من المتوقع أن تكون أي عملية طرح اللقاح على مستوى السكان عملية طويلة المدى.