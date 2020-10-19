تعرف على أحدث إحصائيات فيروس كورونا المستجد

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الإثنين 19 أكتوبر 2020

أظهرت أحدث إحصائيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، أن 40 مليونا و281 ألفا و80 شخصا أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم، الإثنين.



ووصل عدد حالات الوفاة جراء الفيروس إلى مليون و118 ألفا و326 حالة وفاة, فيما بلغ عدد حالات الشفاء 30 مليونا و116 ألفا و228 متعافيا من الوباء.

ويعتقد الخبراء أن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أعلى كثيرا على الأرجح في ضوء قصور في الفحوص وإحجام بعض الدول عن الكشف عن الأعداد الفعلية للإصابات.

أعطى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي رؤساء البلديات سلطة إغلاق الساحات العامة بدءا من التاسعة مساء لمنع التجمعات، كما كشف عن حزمة أخرى من الإجراءات الرامية لوقف الارتفاع الحاد في معدلات الإصابات بفيروس كورونا.

ومع تسجيل إيطاليا رقما قياسيا جديدا لعدد الإصابات اليومية بـ"كوفيد- 19"، الأحد، بلغ 11705 إصابات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، قال كونتي إن الوضع أصبح خطيرا، لكنه أكد أن حكومته عازمة على تجنب تكرار إجراءات العزل العام التي فرضت في بداية الأزمة خلال مارس/آذار.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي: "الوضع خطير. الحكومة تقوم بما عليها، لكن على الجميع أن يقوم بما عليه كذلك".

وبعد صدور قرارات بإغلاق مكاتب المراهنات بدءا من التاسعة مساء ووقف المنافسات الرياضية للهواة ووقف المعارض المحلية، قال كونتي إن الحكومة ستنظر في إغلاق الصالات الرياضية وأحواض السباحة بعد القيام بفحوص إضافية هذا الأسبوع للبروتوكولات الأمنية.

وقالت الوزارة إنها سجلت أيضا 69 حالة وفاة بكوفيد-19 ارتفاعا من 47 حالة في اليوم السابق لكنها أقل بكثير من العدد المسجل في ذروة الجائحة في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان والذي زاد على 900 حالة يوميا.

وكانت إيطاليا أول دولة في أوروبا تتضرر بشدة من كوفيد-19 وسجلت ثاني أكبر عدد من الوفيات في القارة بعد بريطانيا وبلغ عدد الوفيات بها 36543 منذ ظهور الجائحة في فبراير/شباط.

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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الإثنين، إن البر الرئيسي للصين سجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وأوضحت أيضا أنه جرى تسجيل 33 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض وذلك مقارنة مع 34 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي حتى الآن 85685 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

قالت وزارة الصحة بالمكسيك إنها سجلت 4119 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و108 وفيات، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 851227 إصابة و86167 وفاة.

وكانت الوزارة أعلنت تسجيل 5447 إصابة و355 وفاة في اليوم السابق.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية في بيان أنها سجلت 230 وفاة و10982 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

ويبلغ إجمالي العدد المسجل في البلاد حتى الآن أربعة ملايين و235 ألفا و344 حالة إصابة و153905 وفيات.

أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 4325 حالة إلى 366299 في المجمل.

وأوضح الإحصاء تسجيل 12 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 9789.