كيف ستبدو الحياة في 2024 مع كورونا؟.. آثار الوباء باقية

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إنه مع بدء توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد أو الوصول إلى "مناعة القطيع" سيظل الناس يتعافون من الصدمة الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية الشاملة للوباء حتى عام 2024.

ورسمت الصحيفة صورة تقريبية للوضع الذي ستكون عليه الولايات المتحدة بعد توزيع اللقاحات على نطاق واسع وبدء التعافي من "صدمة الوباء".

وأضافت الصحيفة: "بعد ذلك، أي ما بعد عام 2024، ستبدأ فترة ما بعد الجائحة حيث ستعود الأمور تدريجياً إلى طبيعتها، وإن كان ذلك سيحدث مع بعض التغييرات المستمرة".

وتوقعت الصحيفة استمرار بعض ممارسات بيئة العمل التي حدثت أثناء الوباء إلى فترة ما بعد الجائحة، مثل توفير الرعاية الصحية عبر الإنترنت التي جرى تشجيعها بشدة خلال فترة الوباء، بهدف تجنب ازدحام مراكز الرعاية الحصية وتقليل الضغط على الأطباء، وفقا لموقع "الحرة".

Advertisements

وأشارت إلى أن من المتوقع استمرار حالة الركود التي تعاني منها الشركات والأعمال التي تعتمد على التجمعات العامة، مثل المطاعم.

وتابعت: "خلال تلك الفترة أيضا ستكون المدن باهتة، حيث تتوقف العديد من شركات البيع بالتجزئة الصغيرة عن العمل، تاركة المجال للمتاجر الكبيرة لملء المشهد الحضري".

ومن المتوقع ان يستمر الاتجاه للعمل من المنازل وبعض الشركات أنهت بالفعل العمل داخل المكتب، وسيتبعها البعض الآخر.

ومع الاتجاه إلى العمل من المنزل، سيلجأ أصحاب العمل إلى تقليل المساحات المكتبية، وهو ما يعني تقليل عدد حراس المكاتب ومديري المباني ووكلاء التأجير.

ووفقا للصحيفة، هذا الأمر سيدفع الناس إلى الهرب من العيش في شقق سكنية في المناطق الحضرية والبحث عن أماكن أخرى بعيدا عن المدن وبالتالي سيحدث تحول في صناعة العقارات.