س وج.. ما هو مرض كورونا طويل المدى وأعراضه؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب مئات الآلاف من الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا بأعراض منهكة، وقد أطلق على هؤلاء الذين يعانون من هذه الحالة اسم "لونج كوفيد" ، حيث أبلغ العديد عن أعراض التعب المزمن والمشاكل الإدراكية.

كشفت دراسة مؤخرًا وفقا لتقرير جريدة " The sun" البريطانية أن 75 % من المرضى الذين يدخلون المستشفى مصابين بالفيروس ما زالوا يعانون من مشاكل، زعم الخبراء في King's College London أن ما يصل إلى 60.000 مريض ما زالوا يعانون من الأعراض بعد ثلاثة أشهر.

س : ما هو مرض كوفيد طويل المدى ؟

في بداية عام 2020 ، كان Covid-19 جديدًا وغير معروف لمعظم العالم، ويقول الخبراء إنه لا يزال هناك الكثير الذي يجب فهمه حول الفيروس ، بما في ذلك آثاره الجانبية.

أولاً من المهم معرفة أن مصطلح" Long-Covid "ليس مصطلحًا طبيًا رسميًا ، ولكنه مصطلح عام يستخدم لوصف الأشخاص الذين تستمر أعراضهم لفترة أطول من فترة الأعراض التي تبلغ أسبوعين المعترف بها رسميًا من قبل منظمة الصحة العالمية، "كما هو الحال مع المرحلة الحادة من المرض، لا تزال الأعراض طويلة المدى بعيدة عن الفهم الكامل."





ما هي أعراض كورض كورونا طويل المدى؟

الأعراض طويلة المدى الأكثر شهرة لـ Covid الطويل وما الذي تحتاج إلى الانتباه إليه؟ ما يلى

1. تساقط الشعر

كشفت دراسة استقصائية مؤخرًا أن واحدًا من كل 4 أشخاص تغلبوا على الفيروس قد تعرض لتساقط الشعر منذ ذلك الحين، وتم إجراء استطلاع عبر الإنترنت على 1500 شخص نجوا من Covid.

وجدت نتائج البحث، أن 27 % من الأشخاص عانوا من شكل من أشكال تساقط الشعر، فقد يكون هذا تساقط الشعر في فروة الرأس ، أو في أجزاء أخرى من الجسم مثل الحاجبين، وتعرف هذه الحالة باسم تساقط الشعر الكربي (TE) ، هي عندما يعاني الشخص مؤقتًا من تساقط الشعر.

2. ارتفاع في درجة الحرارة

تعتبر درجة الحرارة المرتفعة من الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا - فأي شيء يزيد عن 38 درجة مئوية يعتبر ارتفاعًا في درجة الحرارة، تنص هيئة الصحة البريطانية، NHS على أنه إذا كانت درجة حرارتك مرتفعة ، فلن تحتاج إلى تناولها وستشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك.

تحدث الحمى عادة عندما تكون درجة حرارة جسمك 37.8 درجة مئوية أو أعلى. قد تشعر بالدفء أو البرودة أو الارتجاف، عند الرضع والأطفال تكون درجة الحرارة العادية حوالي 36.4 درجة مئوية ، ولكن هذا يمكن أن يختلف قليلاً من طفل لآخر.

3. الإسهال

بالعودة إلى شهر يونيو ، أضافت الولايات المتحدة الإسهال إلى قائمة الأعراض الرسمية، وهذا يعني أنك تعاني من حركات أمعاء لا يمكن السيطرة عليها.

كان الخبراء في King's College London قد حددوا هذا سابقًا على أنه أحد الأعراض، فقد وضعوا المرضى في ست فئات من الشدة ووجد أن الأشخاص في الفئتين الثالثة والسادسة يعانون من الإسهال، يمكن أن تكون هذه الأعراض منهكة للكثيرين ومن المرجح أن تمنع الأشخاص من العودة إلى العمل.

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4. إرهاق مستمر

في يونيو، أفيد أن العديد من البريطانيين يعانون من إرهاق ما بعد الفيروس، ووفقا للتقارير فأن الأشخاص المشتبه في معاناتهم من مرض كوفيد الطويل يبلغون عن إرهاق مستمر وإرهاق شديد.

"أفاد البعض أنهم يكافحون من أجل القيام حتى بالأنشطة الأساسية مثل صعود الدرج، فإذا كنت تعاني من الإرهاق ، فلن يكون لديك طاقة قليلة أو معدومة - مما يجعلك غير قادر على أداء المهام اليومية.

من المحتمل أيضًا أنك ستعاني من الإرهاق العقلي والجسدي نتيجة لذلك وقد حارب العديد من المرضى الذين تغلبوا على فيروس كورونا.

5. ألم في الصدر

فيروس كورونا هو عدوى تصيب الرئتين ، لذا فليس من المستغرب أن يعاني الأشخاص المصابون بالفيروس من آلام في الصدر، على الرغم من أن هذا ليس عرضًا رسميًا - حذرت منظمة الصحة العالمية سابقًا من أنه إذا كنت مصابًا بالفيروس ، فقد يكون صدرك ضيقًا، فيما أبلغ العديد من الأشخاص الذين يعانون من مرض كوفيد الطويل عن معاناتهم من آلام في الصدر عند صعود الدرج أو المشي.

6. الأرق

الأرق حالة تعني أنك غير قادر على النوم لفترات طويلة من الزمن، ويمكن أن يتركك الأرق مرهقًا وسيكافح الكثيرون للعمل في هذه الظروف ، خلال شهر مارس ، أفاد العديد من الأشخاص أيضًا أنهم كانوا يعانون من الأرق بسبب الإجهاد الناجم عن الوباء.

7. الهلوسة

قال المرضى الذين تغلبوا على الفيروس إنهم عانوا من هلوسة، وهي عندما يرى شخص ما أو يسمع أو يشم أو يتذوق أو يشعر بأشياء غير موجودة خارج عقله، ويمكن أن تكون مخيفة وغالبًا ما تسببها الأدوية.

وجدت دراسة سابقة أنه كان هناك ارتفاع في عدد المرضى الذين يعانون من أمراض عصبية - حيث أبلغ 36 % من المرضى عن مشاكل عصبية.

8. الطفح الجلدى

يقول الأطباء إن " الطفح الجلدى الخاص بكورونا" يظهر بشكل رئيسي عند الأطفال، فقد أبلغ المسعفون الذين يعالجون مرضى Covid-19 باستمرار عن رؤية حالات غير عادية حيث أصيب الناس ببثور وآفات أرجوانية على أقدامهم.

تظهر الحالة على أقدام المرضى ، حتى في حالة عدم ظهور أعراض أخرى، وشوهد مرض كوفيد على بعض المرضى والذين يعانون من مرض كوفيد الطويل، ومع ذلك ، كان الخبراء مترددين في القول إن الطفح الجلدي مرتبط بالتأكيد بـ Covid-19 لأنها من الأعراض الشائعة للعديد من الالتهابات الفيروسية.

9. قشعريرة

يعد الشعور بقشعريرة عرضًا آخر يعاني منه الأشخاص المصابون بكوفيد لفترة طويلة، والقشعريرة هي الشعور الذي ينتابك عندما تبدأ في الشعور بالبرد على الرغم من عدم وجود سبب لذلك، يمكن أن تحدث قشعريرة مع الحمى ويمكن أن تجعلك ترتجف وترجف.

10. الارتباك والهذيان

أبلغ المرضى الذين يعانون من مرض كوفيد الطويل عن شعورهم بالارتباك تجاه محيطهم، كما أبلغ العديد من المرضى عن شعورهم بالهذيان والارتباك والقلق.

على وجه الخصوص ، يقول الأطباء إن المصابين بفيروس كورونا الشديد والذين يدخلون المستشفى غالبًا ما يصابون بحالة دماغية حادة تسمى "هذيان وحدة العناية المركزة".