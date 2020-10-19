قررت التحدث عن تجربتي لـ زيادة الوزن من 44 كيلو الى 60 كيلو لأنني حققت من خلالها النجاح وتمكنت من التخلص من النحافة الزائدة بسرعة. ومن اجل تحقيق هذا الهدف اتبعت بعض القواعد التي يسهل تطبيقها وتخليت عن اخرى سيئة تسبب عادة فقدان الوزن. ولهذا انصح الكثيرات باتباع هذه الطريقة وبالاستفادة من تجربتي لزيادة الوزن من 44 كيلو الى 60 كيلو.



من المفيد جداً ان اتشارك تجربتي لزيادة الوزن من 44 كيلو الى 60 كيلو. فقد ساعدتني على التخلص من عقدة النحافة الزائدة. ولهذا التزمت باتباع بعض الخطوات السهلة.

- بدأت اولاً بتناول 6 وجبات تحتوي على مكونات صحية يومياً.

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- حرصت على تناول المأكولات التي تحتوي على النشويات لأنها تمد الجسم بالسعرات الحرارية والطاقة.

- تناولت منتجات الحليب كاملة الدسم.

- تناولت التمر وخصوصاً خلال الوجبات الـ3 الاضافية.

- اضفت الى وجباتي الخبز الابيض والارز والاطعمة المقلية.

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- خلال وجبتين على الاقل اكلت المربى والعسل بأنواعه مثل الابيض والاسود.

- تناولت بعض المشروبات التي تساعد على اكتساب الوزن ومنها الحلبة.

- اضفت زيت الزيتون الى مختلف انواع الطعام علماً انه يحتوي على الدهون الجيدة.

- تناولت الكثير من المكسرات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون ومنها الفستق والبندق والكاجو وفضلت ان تكون مقلية. وهكذا تمكنت من اكتساب 15 كيلوغرام في مدة شهر واحد. والى جانب هذه الخطوات اتبعت نظاماً غذائياً سهل التطبيق ويحتوي على الكثير من الاصناف التي يحبها الجميع.





الفطور. قطعة كبيرة من الجبنة كاملة الدسم، بيض مقلي بالزيت، كوب من اللبن الزبادي المحلى او من الحليب مع السكر، قطع من الخبز الابيض، قبضة من المكسرات.

الغداء. طبق كبيرمن الارز او من المعكرونة، قطعة من الخبز، طبق متوسط الحجم من الدجاج او السمك المقلي، قطعة من الكنافة أو الحلوى.

العشاء. بطاطا مقلية، طبق سلطة تحتوي على صلصة دسمة، كوب من اللبن الزبادي المحلى.

والى هذه الوجبات اضفت 3 وجبات اخرى تحتوي على الحليب كامل الدسم مع التمر او المكسرات أو الحلوى. كما حرصت على شرب مخفوق بالكريما والعسل.

رجيم ثان لزيادة الوزن



اتبعت الرجيم الاول من اجل زيادة وزني من 44 الى 60 كيلو في مدة قصيرة ونجحت في هذا. وتعلمت ايضاً طريقة تطبيق حمية ثانية تساعد على الحصول على النتيجة نفسها.

الفطور. قطعة كبيرة من الخبز مع 3 ملاعق طعام من زبدة الفول السوداني او طبق من الفول، كوب من الحليب كامل الدسم مع السكر.

الغداء. قطعة كبيرة من الدجاج المقلي، طبق من الخضار المشوية، طبق من الارز المطهو بالزيت. وحسبما قرأت عن هذا الرجيم يمكن تناول قطعتين كبيرتين من السمك المقلي مع الباذنجان بالطحينة والسلطة او قطعة من اللحم المشوي مع البطاط المقلية.



العشاء. قطعة جبنة كاملة الدسم، 3 بيضات مقلية بالزيت، قطعة كبيرة من الخبز، قطعة متوسطة الحجم من لحم الحبش، طبق من الفواكه المشكلة مع الكريما والعسل والبسكويت.

وخلال اتباع هذه الطريقة التي لم اجربها بعد يسمح بتناول 3 وجبات اضافية تحتوي كل منها على البسكويت بالشوكولا والحليب كامل الدسم او على كوب من اللبن الزبادي المحلى بالفواكه. وهكذا تكتمل تفاصيل تجربتي لزيادة الوزن من 44 كيلو الى 60 كيلو.



