شكرا لقرائتكم خبر عن نحو 11 ألف إصابة جديدة بكورونا في البرازيل و230 وفاة والان مع التفاصيل

الإثنين 19 أكتوبر 2020 ذكرت وزارة الصحة البرازيلية في بيان أمس الأحد أنها سجلت 230 وفاة و10982 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

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