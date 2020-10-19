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شكرا لقرائتكم خبر عن نحو 11 ألف إصابة جديدة بكورونا في البرازيل و230 وفاة والان مع التفاصيل
الإثنين 19 أكتوبر 2020
ذكرت وزارة الصحة البرازيلية في بيان أمس الأحد أنها سجلت 230 وفاة و10982 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
ويبلغ إجمالي العدد المسجل في البلاد حتى الآن أربعة ملايين و235 ألفا و344 حالة إصابة و153905 وفيات.
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