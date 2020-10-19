شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يحذر الآباء والأمهات: لا تُهملوا هذه الأعراض إذا ظهرت على أطفالكم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، من خطورة تجاهل التهاب الحلق عند الأطفال. وقال «النمر» عبر تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “نداء لكل أب وأم، لا تهمل أي التهاب الحلق في طفلك فقد يكون ذلك الالتهاب بكتيري ويسبب الحمى الروماتيزميه في المفاصل والقلب”. ونصح «النمر»، الوالدين بضرورة ترك القرار للطبيب المعالج وتقييم خطورة الحالة.

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