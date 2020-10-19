إصابات كورونا تتجاوز 40 مليون حالة حول العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوز، اليوم الإثنين، عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم 40 مليون حالة، في الوقت الذي يدعم فيه قدوم الشتاء في نصف الكرة الشمالي موجة جديدة من انتشار الوباء.

ويعتقد الخبراء أن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أعلى كثيرا على الأرجح في ضوء قصور في الفحوص وإحجام بعض الدول عن الكشف عن الأعداد الفعلية للإصابات.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إن البر الرئيسي سجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضا أنه جرى تسجيل 33 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض وذلك مقارنة مع 34 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي حتى الآن 85685 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

البرازيل

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان، الأحد، أنها سجلت 230 وفاة و10982 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

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ويبلغ إجمالي العدد المسجل في البلاد حتى الآن أربعة ملايين و235 ألفا و344 حالة إصابة و153905 وفيات.

المكسيك

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، الأحد، إنها سجلت 4119 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و108 وفيات، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 851227 إصابة و86167 وفاة.

وكانت الوزارة أعلنت تسجيل 5447 إصابة و355 وفاة في اليوم السابق.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

مصر

وسجلت مصر، الأحد، 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة وذلك مقابل 138 إصابة وعشر وفيات في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 105424 حالة من ضمنهم 98247 حالة تم شفاؤها، و 6120 حالة وفاة".