شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض التهاب الكلى المزمن منها ظهور دم في البول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الكلى المزمن هو فقدان بطيء وتدريجي لوظائف الكلى على مدى عدة سنوات وهو ما يؤدي إلى إصابة الشخص بفشل كلوي دائم ويعرف أيضًا باسم الفشل الكلوي المزمن، ومع تقدم الفشل الكلوي وضعف شديد في وظيفة العضو، يمكن أن تتراكم مستويات خطيرة من الفضلات والسوائل في الجسم بسرعة، يهدف العلاج إلى إيقاف أو إبطاء تقدم المرض ويتم ذلك عادةً عن طريق التحكم في السبب وراءه، في هذا التقرير نتعرف على اعراض التهاب الكلى المزمن، بحسب موقع "ميديكال نيوز توداي".



اعراض التهاب الكلى

اعراض التهاب الكلى المزمن

أعراض التهاب الكلى المزمن تشمل ظهور الدم في البول وارتفاع ضغط الدم والإرهاق ونادرًا ما تظهر أعراض مرض الكلى المزمن حتى المراحل المتأخرة، لذلك يوصى بالفحص لأولئك المعرضين للخطر.

يعتبر الفشل الكلوي المزمن، على عكس الفشل الكلوي الحاد، مرضًا بطيئًا وتدريجيًا حتى إذا توقفت إحدى الكليتين عن العمل، يمكن للكلية الأخرى القيام بوظائفها الطبيعية لا تظهر العلامات والأعراض عادة إلا بعد أن يتطور المرض بشكل جيد إلى حد ما وتصبح الحالة شديدة في ذلك الوقت يكون معظم الضرر غير قابل للإصلاح.

من المهم أن يخضع الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بأمراض الكلى لفحص وظائف الكلى بانتظام يمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر بشكل كبير في منع تلف الكلى الخطير.

تشمل العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا لمرض الكلى المزمن ما يلي:

-فقر الدم

-دم في البول

-البول الداكن

-انخفاض اليقظة العقلية

-انخفاض انتاج البول

-الوذمة - تورم القدمين واليدين والكاحلين (الوجه إذا كانت الوذمة شديدة)

-التعب

-ارتفاع ضغط الدم

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-الأرق

-حكة الجلد ، يمكن أن تصبح مستمرة

-فقدان الشهية

-كثرة التبول ، خاصة في الليل

-تشنجات العضلات

-غثيان

-ألم في الجانب أو من منتصف إلى أسفل الظهر

-اللهاث (ضيق في التنفس)

-بروتين في البول

-تغير مفاجئ في وزن الجسم

-صداع غير مبرر