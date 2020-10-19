شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد عصير الطماطم عديدة منها خفض الكوليسترول وإزالة سموم الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوائد عصير الطماطم لا حصر لها والسر فى محتوى الطماطم الغني بالفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية، ومنها الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية الذي يعزز الصحة العامة الجيدة كما تم ربطه بالوقاية من مجموعة من الأمراض، بما في ذلك السرطان، في هذا التقرير نتعرف على فوائد عصير الطماطم، بحسب موقع "Health".



فوائد عصير الطماطم

فوائد عصير الطماطم

فوائد عصير الطماطم عديدة تشمل خفض الكوليسترول والحماية من السكتات الدماغية وأمراض القلب وغير ذلك إنه مفيد لبشرتك وعينيك وعظامك أيضًا تشمل الأنظمة الغذائية الصحية الفيتامينات والمعادن التي يمكن العثور عليها في الطماطم.

عصير الطماطم للوقاية من السرطان

تم العثور على الليكوبين والكاروتينات الأخرى في عصير الطماطم لتقليل خطر الإصابة بمجموعة من أنواع السرطان المختلفة، بما في ذلك سرطان الرئة وسرطان الثدي وسرطان البروستاتا.

أظهرت الدراسات أن الرجال الذين يستهلكون كميات كبيرة من اللايكوبين يقل لديهم خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 30٪.

يساعد على الهضم

يحافظ استهلاك عصير الطماطم يوميًا على صحة الكبد، مما يساعد على الهضم ويحفز حركة الأمعاء المنتظمة ويمنع الإمساك.

عصير الطماطم يخفض الكولسترول

تساعد الألياف الموجودة في عصير الطماطم على تكسير الكوليسترول الضار وقد وجد أن النياسين الموجود في الطماطم له تأثير مفيد لخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.

وقاية من أمراض القلب

ربطت الأبحاث بين تناول كميات كبيرة من اللايكوبين وبين انخفاض بنسبة 30٪ في حالات الإصابة بأمراض القلب التاجية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

تمنع الطماطم تخثر الدم

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لقد ثبت أن المحتوى الغني بالمغذيات النباتية الموجودة في الطماطم يساعد في منع تكتل خلايا الصفائح الدموية غير الطبيعي ، وهو مفيد لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب أو المعرضين لخطر الإصابة بها.



فوائد عصير الطماطم

الفوائد المضادة للالتهابات لعصير الطماطم

تم ربط الالتهابات المزمنة والتشوهات الالتهابية بمجموعة كاملة من الحالات الصحية غير السارة وجدت الأبحاث أن كوبًا يوميًا من عصير الطماطم يقلل من العلامة الأساسية للالتهاب لدى الشخص بنسبة الثلث تقريبًا.

جيد لعظامك

فيتامين ك ، الموجود في الطماطم ، له أهمية كبيرة في صحة عظامك. يعتمد تصنيع أوستيوكالسين ، الذي يُعتقد أنه يلعب دورًا مهمًا في بناء العظام ، على فيتامين ك.

صحة البشرة

أظهرت الدراسات أن شرب عصير الطماطم يوميًا قد يؤدي إلى تقليل حب الشباب والوقاية من تلف خلايا الجلد بالأشعة فوق البنفسجية.

عصير الطماطم يزيل السموم من الجسم

يعمل عصير الطماطم على العجائب في طرد هذه السموم الضارة من الجسم. كما أن محتواه من الكلور والكبريت يساعد الكبد والكليتين على أداء وظيفة إزالة السموم بشكل أفضل.

صحة جيدة للعين

نظرًا لأن الطماطم مليئة بالمغذيات النباتية بيتا كاروتين ولوتين وزياكسانثين ، فإنها يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة عينيك.

اللايكوبين في عصير الطماطم يمنع السكتات الدماغية

وجدت الأبحاث الحديثة أن الأنظمة الغذائية الغنية بالطماطم يمكن أن تساعد في منع السكتة الدماغية ، مرة أخرى بفضل الليكوبين.