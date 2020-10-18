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شكرا لقرائتكم خبر عن نقص فيتامين د يزيد احتمال الإصابة بفيروس كورونا 50 % والان مع التفاصيل
الأحد 18 أكتوبر 2020
وجد بحث جديد نُشر في مجلة «بلوس وان» الطبية أن نقص فيتامين (د) يزيد من خطر إصابة الشخص بفيروس كورونا بنسبة 50%.
وأظهرت نتائج دراسة أجريت على أكثر من 190 ألف شخص خضعوا للفحص، أن نسبة كبيرة ممن لديهم مستويات أقل من الموصى بها من فيتامين (د) مصابون بفيروس كورونا.
وعلى العكس من ذلك، فإن ما يزيد قليلاً على 8% ممن لديهم مستويات كافية من فيتامين (د) و 6% فقط من أولئك الذين لديهم مستويات عالية مصابون بفيروس كورونا. ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم مستويات «ناقصة» من فيتامين (د) كانوا أكثر عرضة بنسبة 54 % للإصابة بفيروس كورونا.
وقال المؤلف المشارك في الدراسة الدكتور مايكل إف هوليك، أستاذ علم وظائف الأعضاء والفيزياء الحيوية والطب الجزيئي في جامعة بوسطن: «مجرد الذهاب إلى الصيدلية المحلية وشراء مكمل فيتامين (د) وتناوله حسب التوجيهات يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بهذا المرض المميت».
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