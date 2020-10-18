مزاد الشارقة للخيول يحقق مليونا و489 ألف درهم

الأحد 18 أكتوبر 2020

حقق مزاد الشارقة للخيول العربية الأصيلة الذي أقيم مساء أمس نجاحا كبيرا حيث تم بيع 70 % من جملة الخيول المعروضة وعددها 75 جوادا عربيا في المزاد المصاحب "لمهرجان الشارقة للجواد العربي" السلالة المصرية بنسخته الـ 14 مسجلا مبيعات بمليون و489 ألف درهم.



وشهد المزاد حضورا مميزا لملاك المرابط والاسطبلات المحلية وهي مربط الشارقة وإسطبلات القاسمي ومربط الإمارات للخيول العربية ومربط دبي للخيول العربية ومربط الزبير ومربط الهواجر ومربط الفرس ومربط غالب للخيول العربية ومربط بن هميله للخيول العربية ومزرعة العوير ومربط الجوهرة للخيول العربية ومربط سمجد للخيول العربية ومربط العز للخيول العربية إضافة إلى العديد من مربي وملاك الخيول في الدولة.

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وحققت المهرة "د ريدا "من إنتاج مربط دبي للخيول العربية الأصيلة أعلى سعر في المزاد بلغ 100 ألف درهم فهي "بنت الفحل العالمي أيه أف الرشيم" وقد نالت ذهبية المهرات وهي بعمر سنة في بطولة الفجيرة للجواد العربي لعام 2018 وقد تم بيع المهرة للسيد ماجد بن عبدالرحمن الفريان من المملكة العربية السعودية.

وقال سعادة سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق: إن هذا الزخم والحضور الكبير لملاك وأصحاب الخيول يعد علامة واضحة على أن المزاد في كل عام يحقق هدفه ويقدم نفسه باعتباره من أهم المزادات التي تقام في الدولة.

لافتا إلى أن إدارة النادي حرصت على توفير كافة شروط الصحة والسلامة لحضور المزاد وإقامته في الميدان الخارجي لمراعاة شروط التباعد الاجتماعي.