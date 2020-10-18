تعرف على أحد المشروبات الأكثر شهرة في العالم

الأحد 18 أكتوبر 2020

يمثل الشاي أحد المشروبات الأكثر شهرة في العالم، سواء كان ساخناً أو مثلجاً، لكنَّ الكثيرين ممن يعتادون تناول هذا المشروب يومياً قد يجهلون بعض الأعراض الجانبية التي يسببها.



ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "اليوم السابع" نقلاً عن موقع HEALTHLINE، فإن بعض الأشخاص قد يصابون بحساسية من جراء احتساء الشاي ناتجة عن احتوائه على الكافيين الذي يسبب حالة الهدوء التي نشعر بها بعد تناول كوب من مشروبنا المفضل.

وتؤدي حساسية الشاي إلى استجابة مناعية، إذ يدرك الجسم عن طريق الخطأ أنه مادة خطيرة ويحاول مكافحتها عن طريق إنتاج أجسام مضادة، وذلك عندما يتم تشغيل هذه الأجسام المضادة لتسبب ظهور أعراض معينة.

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وقد تشمل الأعراض قشعريرة وإحساساً بالوخز أو الحكة في الفم، وتورماً في الشفتين أو الحلق أو اللسان أو الوجه، والحساسية المفرطة، وكلها حالات طبية طارئة.

وتعتبر الحساسية المفرطة من الشاي نوعاً نادراً وشديداً من تفاعلات الحساسية من المحتمل أن تكون مهددة للحياة وحالة طبية طارئة.

وينصح الخبراء في هذه الحالات بتجنب شرب الشاي تماماً أو تناوله بكميات قليلة، لا سيما إذا تم تخمير الشاي.