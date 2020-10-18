اكتشاف سر إصابات النساء المنخفضة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من الأمور اللافتة للانتباه في جائحة "كوفيد – 19" الحالية، ارتفاع عدد الوفيات بين الرجال مقارنة بالنساء، لكن دراسة نشرت في العدد الأخير من دورية "pnas"، قدمت تفسيرا لذلك.

وخلال الدراسة أعزى الباحثون من جامعة بوكوني بإيطاليا هذا التباين إلى أن النساء أكثر التزاما بالتدابير الوقائية، وهو ما ظهر من خلال تحليل نتائج مسح أجري خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020، شارك فيه 21 ألفا و649 مشاركا من أستراليا والنمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ووفق النتائج تميل النساء في جميع أنحاء العالم أكثر من الرجال إلى اعتبار "كوفيد – 19" مشكلة صحية خطيرة للغاية (59٪ من النساء مقابل 48.7٪ من الرجال في مارس و39.6٪ مقابل 33٪ في أبريل).

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كما كانت النساء أكثر ميلًا للاتفاق مع السياسات العامة التي تحارب الوباء، بما في ذلك قيود التنقل والتباعد الاجتماعي (54.1 من النساء مقابل 47.7 من الرجال في مارس و42.6 مقابل 37.4 في أبريل)، كما أن النساء كانوا أكثر ميلًا لمتابعة القواعد المتعلقة بـ"كوفيد – 19"، وذلك بمعدل (88.1٪ من النساء مقابل 83.2٪ من الرجال في مارس و77.6٪ مقابل 71.8٪ في أبريل).

وتنخفض نسبة الأفراد الذين يمتثلون للقواعد بمرور الوقت، لا سيما في ألمانيا، من 85.8٪ من النساء و81.5٪ من الرجال في مارس إلى 70.5٪ من النساء و63.7٪ من الرجال في أبريل/نيسان، لكن الفجوة الكبيرة بين الجنسين مستمرة.

ويقول باولو بروفيتا، الباحث الرئيس بالدراسة في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجامعة بوكوني: "تتعلق أكبر الاختلافات بين الرجال والنساء بالسلوكيات التي تعمل على حماية الآخرين قبل كل شيء، مثل السعال في الكوع، على عكس تلك التي يمكن أن تحمي أنفسهم والآخرين".