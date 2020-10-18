شكرا لقرائتكم خبر عن هذا المرض يضاعف خطر الوفاة بفيروس كورونا! والان مع التفاصيل

الأحد 18 أكتوبر 2020 توصل فريق علماء من جامعة "إمبريال كوليدج "، إلى استنتاج يفيد بأن مرض الكلى يضاعف خطر الوفاة عند الإصابة بفيروس كورونا.

Advertisements وبحسب الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة "Anaesthesia" قام الخبراء بتحليل بيانات 372 مريضا مصابا بمرض "كوفيد-19" في وحدات العناية المركزة في 4 مستشفيات بلندن وبرمنغهام بين 10 مارس و23 يوليو. وتبين أن 216 مريضا منهم كانوا يعانون من مشاكل في الكلى، مزمنة أو ناجمة عن العدوى، توفي منهم 107 ، أي حوالي 50%، فميا توفي 32 شخصا، أي 21% فقط من بين 156 مريضا غير المصابين بأمراض الكلى، وفقاً لروسيا اليوم.

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