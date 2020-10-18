ليبيا تسجل قفزة في وفيات كورونا

سجلت ليبيا، الأحد، قفزة في أعداد الوفيات وصلت إلى 26 حالة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك خلال 24 ساعة.



في المقابل، شهدت ليبيا تراجعًا في أعداد الإصابات بـ945 حالة جديدة، مع شفاء 827 شخصًا.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، إن مدينة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات بواقع 444 حالة، وشفاء 510 آخرين، فيما لم تسجل أي وفيات.



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وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا، ارتفع إلى 48 ألفًا و790 شخصًا، بينهم 21 ألفًا و176 حالة نشطة، ووفاة 725 شخصًا.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اعتذر، السبت، عن عدم صدور البيان اليومي لحالات كورونا المستجد، نظرا لدخول معظم مختبرات صحة المجتمع الرئيسية في عملية تعقيم للأجهزة والمشغلات.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1169 يوميًا.