ركوب الطائرة يقهر كورونا.. دراسة تكشف السبب

كشفت دراسة حديثة أن الركاب على متن الطائرات يواجهون خطرا أقل بكثير للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وسعت الدراسة، التي أجرتها قيادة النقل الأمريكية (USTranscom) بالشراكة مع شركتي Boeing و United Airlines، في أغسطس/آب، إلى تحديد مخاطر التعرض العام لمسببات الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا.

وأكدت أن معدل الترشيح العالي لمقصورة الطائرة النموذجية أزال جزيئات الهباء الجوي الحاملة للفيروس بمعدل 15 مرة أسرع من نظام تهوية المنزل العادي وحتى تفوق على المرافق الطبية مثل المستشفيات وغرف عزل المرضى بخمس إلى ست مرات.

وبقيت جزيئات الهباء الجوي في الهواء لمدة تقل عن 6 دقائق في المتوسط، وتم تخفيفها بسرعة من خلال التهوية القوية المعتادة في كبائن الطائرات.

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وأجريت الدراسة على مدار 8 أيام، حيث قامت بمحاكاة طائرة معبأة مع راكب مصاب باستخدام تماثيل عرض أزياء مقنعة وغير مقنعة.

وأجرى الباحثون 300 اختبار، وأطلقوا رذاذًا في كل مرة داخل مقصورة طائرة United Airlines Boeing 767-300 و 777-200 ذات الممر المزدوج.

وتساعد وضعية جلوس الركاب (لا يواجه أحدهما الآخر) في انخفاض معدل انتقال الفيروس، حيث تعمل المقاعد كحاجز مادي أمام حركة الهواء من صف إلى آخر، لذا فإن التدفق الهابط للهواء الموجود عمومًا في شركات الطيران، بالإضافة إلى استخدام المرشحات عالية الكفاءة التي تزيل 99.9% من الفيروسات والبكتيريا، تجعل السفر بالطائرة، خاصة في حالة الالتزام بارتداء الكمامة وغيرها، خيارًا أكثر أمانًا.

وقال المدير العام والرئيس التنفيذي لاتحاد النقل الجوي الدولي، ألكسندر دي جونياك: "يوفر بحث USTranscom دليلًا إضافيًا على أن خطر الإصابة على متن الطائرة منخفض للغاية، وبالتأكيد أقل من العديد من البيئات الداخلية الأخرى".