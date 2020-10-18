شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف الطفرات الصامتة لفيروس كورونا وتوقعات بظهور سلالة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الباحثون في جامعة ديوك الأمريكية من تحديد عدد من الطفرات "الصامتة" فيما يقرب من 30 ألف حرف من الشفرة الجينية لفيروس كورونا، مما ساعده على الازدهار بمجرد أن حقق قفزة، وربما ساعد في تمهيد الطريق للوباء العالمي.

ووفقا للدراسة ، التي نُشرت في مجلة PeerJ ، وهى مجلة علمية أمريكية، استخدم الباحثون طرقًا إحصائية طوروها لتحديد التغيرات التكيفية التي نشأت في جينوم -CoV-2 في البشر ، ولكن ليس في فيروسات كورونا ذات الصلة الوثيقة الموجودة في الخفافيش والبانجولين.



تحديد الطفرات التى طورت من فيروس كورونا

قال المؤلف الرئيسي أليخاندرو بيريو ، زميل ما بعد الدكتوراه في مختبر عالم الأحياء جريج وراي في ديوك: "نحاول معرفة ما الذي جعل هذا الفيروس فريدًا للغاية".

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كما أشارت الدراسة الجديدة إلى الطفرات التي غيرت البروتينات الشائكة، مما يشير إلى أن السلالات الفيروسية التي تحمل هذه الطفرات كانت أكثر عرضة للنمو.

ووفقا للباحثين، فأن ما تفعله هذه التغييرات في بنية الحمض النووي الريبي لضبط فيروس -CoV-2 في البشر بصرف النظر عن فيروسات كورونا الأخرى لا يزال غير معروف، لكنها ربما تكون قد ساهمت في قدرة الفيروس على الانتشار قبل أن يعرف الناس حتى أنهم مصابون به - وهو اختلاف حاسم جعل الوضع الحالي أكثر صعوبة للسيطرة عليه من تفشي فيروس كورونا سارس عام 2003.

وبشكل عام ، من خلال تحديد التغييرات الجينية التي مكنت الفيروس التاجي الجديد من الازدهار في المضيفين من البشر ، يأمل العلماء في التنبؤ بشكل أفضل بتفشي الأمراض الحيوانية المنشأ في المستقبل قبل حدوثها.

وقال الفريق البحثى، أن الفيروسات تتغير وتتطور باستمرار، لذا من المحتمل أن تظهر سلالة جديدة من فيروس كورونا قادرة على إصابة الحيوانات الأخرى والتي لديها أيضًا القدرة على الانتشار إلى البشر ، كما فعل فيروس كورونا المستجد -CoV-2.