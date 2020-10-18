شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التصميم المغناطيسي الجديد لسماعات إير بودز «AirPods» من أبل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كانت هواتف آيفون 12 «iPhone 12» الأكثر إثارة من قبل شركة أبل، وهي أكثر تحديثاتها غير المتوقعة، وقد كشفت الشركة الآن أنها تعمل على نفس الترقية المثيرة لسماعة أبل إير بودز «AirPods».

وبعد أيام فقط من مؤتمرها لهاتف آيفون 12، كشفت أبل عن نظامها البيئي الجديد المثير لنظام شحن MagSafe وملحقاته، وسجلت الشركة براءة اختراع لدي مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي لإعادة تصميم MagSafe AirPods بشكل كبير.

وتم رصد سماعات AirPods الجديدة في Patently Apple، وهي تستخدم حافظة رفيعة للغاية يتم تثبيتها على الجزء الخلفي من الجهاز باستخدام المغناطيس. وتعرض أبل أيضًا تصميمًا أكثر نحافة تقليديًا مع غطاء مفتوح يتصل بنفس الطريقة. ثم يأخذ كلا الجهازين شحنهما مباشرة من آيفون. ووفقا لمجلة فوربس تحاول أبل أن تكون غامضة في وصف هذه الأجهزة، لكنها لا تترك سوى القليل للخيال مشيرة إلى أن AirPods لديها «مغناطيس يصدر مجالًا مغناطيسيًا خارجيًا يمكن اكتشافه بواسطة مستشعر المجال المغناطيسي. وقد يشتمل الجهاز الملحق على ملف شحن استقرائي مصمم لتزويد الطاقة لمصدر الطاقة الداخلي».

حافظة رفيعة للغاية يتم تثبيتها على الجزء الخلفي من الجهاز باستخدام المغناطيس

وعلى الرغم من أن حافظات AirPods أصبحت ايقونة مثل السماعات نفسها، إلا أنها صغيرة بما يكفي لتكون سهلة الفقد لكنها كبيرة بما يكفي لجعل حملها في نفس الجيب مثل أي شيء آخر غير مريح. ويزيل التصميم المغناطيسي الجديد والأنيق كلا المشكلتين مما يسمح لك بالحفاظ على أجهزة AirPods وآيفون معًا أثناء الشحن وأيضًا أثناء التنقل.

حافظة رفيعة يتم تثبيتها على الجزء الخلفي من الجهاز باستخدام المغناطيس

وجدير بالذكر أن براءات الاختراع لا تظهر أبدًا التصميم النهائي للمنتج ولا تضمن إطلاقًا للجمهور. ومع ذلك، فإن MagSafe AirPods لا تحتاج إلى التفكير كثيرا، ومع قيام شركة أبل بإخراج ملحقات MagSafe بسرعة، من المتوقع اطلاقها بسرعة.

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التصميم المغناطيسي الجديد لسماعات إير بودز " AirPods"

التصميم المغناطيسي الجديد لسماعات إير بودز " AirPods"