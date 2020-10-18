الكمون المغلي.. 7 فوائد صحية مذهلة

الكمون من الأعشاب المميزة التي تستخدم في طهي الطعام للحصول على نكهة مثالية.

ويحتوي الكمون على فوائد لا حصر لها للصحة، وقد استخدمه القدماء للوقاية من الأمراض من خلال غلي الكمون وتناوله.

ويساعد الكمون على تقوية المناعة وحماية المعدة وغيرها من الفوائد الصحية المذهلة التي نرصد أبرزها فيما يلي:





فوائد الكمون المغلي للصحة

تقوية الجهاز المناعي

تناول مغلي الكمون بشكل منتظم يساعد على تقوية مناعتك، حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد والألياف الغذائية، ما يساعد على محاربة الأمراض والوقاية من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

ويمكنك إضافة قطرات من الليمون إلى هذا المشروب لتقوية المناعة بشكل أفضل.

حماية الجهاز الهضمي

أشار موقع food إلى أن تناول الكمون المغلي يساعد على التخلص من الحموضة والانتفاخ، كما أنه يساعد على التخلص من حالات عسر الهضم ويعتبر من المسكنات الجيدة لآلام المعدة والبطن.

ويساعد هذا المشروب على إفراز الإنزيمات الهاضمة، ما يسرع من عملية الهضم وهذا بدوره يقي من مشكلات الأمعاء.

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الجدير بالذكر أن مغلي الكمون يساعد على التخلص من السموم التي توجد بالجسم، ما يساعد على حماية الكبد من التعرض إلى المشكلات.

مفيد للحامل

يعتبر مغلي الكمون من المشروبات العشبية الجيدة للمرأة الحامل، حيث إنه يساعد على التخلص من مشكلات المعدة الناتجة عن الحمل.

كما أنه مفيد في فترة الرضاعة؛ إذ يساعد على تحفيز إنتاج الحليب من غدد الثدي.





مفيد لمرضى السكري

شرب الكمون المغلي على معدة فارغة قد يساعد على تقليل نسبة السكر بالدم، فضلا على أن الكمون مهم لإنتاج الإنسولين في الدم، وهذا بدوره يساعد في السيطرة على مستويات السكر بالدم.

إنقاص الوزن

يساعدك تناول مغلي الكمون في الحصول على وزن مثالي، وهذا لأنه يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي ويساعد على الشعور بالشبع، حيث يحتوي على الألياف الصحية.

الحماية من أمراض الجهاز التنفسي

مشروب الكمون المغلي يساعد على حماية الجهاز التنفسي من بعض المشكلات، حيث إنه يساعد على التخلص من المخاط الموجود في الصدر والتنفس بشكل أفضل، والحماية من أعراض البرد والإنفلونزا.

ويمكنك تناول كوب من مغلي الكمون كل صباح للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي.

تنظيم ضغط الدم

تناول الكمون المغلي يساعدك على تنظيم معدل ضغط الدم والوقاية من ارتفاعه، وهذا لأن مغلي الكمون يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وهو العنصر اللازم لضبط مستويات ضغط الدم والحفاظ عليها في المعدل الطبيعي.