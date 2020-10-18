7 أسباب لحكة واحمرار الجلد.. أبرزها السكري والحساسية

تعد حكة الجلد من أكثر الأشياء المزعجة التي لا يستطيع الإنسان السيطرة عليها، وقد ترجع إلى بعض الأسباب منها البسيطة والتي تنتهي سريعا، وهناك حكة ترجع لأسباب مرضية تحتاج إلى علاج ومنها الحساسية ومرض السكري والأمراض الجلدية، وفيما يلي أهم أسباب حكة واحمرار الجلد.





أسباب حكة واحمرار الجلد

جفاف الجلد

قد يصاب الجلد بالحكة والاحمرار والذي يكون ناتجا عن الإصابة بالجفاف، ويكون هذا نتيجة التعرض إلى الطقس البارد، أو نتيجة الشيخوخة والتقدم في السن، أو عدم ترطيب البشرة بشكل جيد، وعدم ترطيب الجسم بشكل عام من خلال تناول الماء.

الحساسية

يوجد أنواع من الحساسية التي تتسبب في حكة الجلد واحمراره ومنها حساسية الطعام والتي تحدث بسبب تناول أنواع معينة من الطعام مثل المكسرات والصويا والقمح والحليب البقري أو الحساسية تجاه مواد معينة مثل مواد التنظيف وأنواع من الصابون والتي تتسبب في تهيج الجلد واحمراره.

الإصابة ببعض الأمراض الجلدية

قد تتسبب العديد من الأمراض الجلدية في الإصابة بالحكة والاحمرار، ومن هذه الأمراض الصدفية والقدم الرياضي والإكزيما، والحصبة والجدري والجرب، والتهاب الجلد التماسي.

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الإصابة بمرض السكري

مرض السكري يتسبب في الكثير من الأعراض من ضمنها حكة الجلد، وهذا يرجع إلى جفاف الجلد الذي يصيب مريض السكري في مراحل تطور المرض، وقد تحدث الحكة نتيجة الالتهابات الفطرية الناتجة عن المرض.

تناول بعض الأدوية

تناول بعض الأنواع من الأدوية قد يتسبب في حدوث الحكة والاحمرار والطفح الجلدي، ومن هذه الأدوية بعض أنواع المسكنات والمضادات الحيوية، وبعض أنواع أدوية ضغط الدم، واللجوء إلى العلاج الإشعاعي أو الكيميائي وعند اللجوء إلى غسيل الكلى.





بعض الأسباب النفسية

عند استبعاد جميع الأسباب المرضية الجسدية للحكة والحمرار، فقد يكون السبب وجود بعض الأمراض النفسية ومنها القلق والتوتر الدائمين، والاكتئاب أو الإصابة بالهوس أو الذهان.

أمراض الكبد والكلى

تتسبب أمراض الكلى والكبد في بعض الحالات في التسبب بالحكة والاحمرار، ويرجع هذا لعدم قدرة الكبد والكلى على التخلص من السموم التي توجد بالجسم، مما يؤدي إلى تراكم بعض السموم أسفل الجلد وهذا يتسبب في الشعور بالحكة.