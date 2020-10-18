سامسونج تطلق Galaxy S20 Fan Edition بكاميرا ثلاثية وبطارية 4500 مللي أمبير

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق هاتف Galaxy S20 Fan Edition (FE)، وهو أحدث إضافة لسلسة هواتف Galaxy S20، بكاميرا ​سيلفي​ بدقة 32 ميجا بيكسل تتضمن تقنية tetra-binning«لالتقاط صور احترافية ذات تفاصيل واضحة. يأتي الهاتف بمعالج متقدم لتوفير تجربة اتصال أكثر سلاسة وبدون انقطاع، وشاشة مسطحة «FHD + Super ​AMOLED​» مقاس 6.5 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. زودت «سامسونج» الهاتف الجديد ببطارية قادرة على الاستمرار طوال اليوم تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، مع ميزة الشحن فائق السرعة. كما يأتي الهاتف مقاوماً للماء والغبار ومتوافقا مع المعيار الدولي«IP68» يأتي «Galaxy S20 FE» في مجموعة مختارة من 5 ألوان مختلفة؛ الأحمر واللافندر والأخضر والأزرق والأبيض. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,297

تعافي 98,157

وفيات 6,109

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