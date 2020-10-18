شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديثات «ببجي موبايل» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق ببجي موبايل (PUBG MOBILE) تجربة اللعب الجديدة عبر وضع اللعب الجديد Payload 2.0، ويتمكن اللاعبون من الانطلاق واختبار وضع اللعبة المحسّن في تجربة تضم تطويرات جديدة مثل المركبات المسلحة وصندوق الأسلحة الخارقة والمزيد في تحديثها المجاني.

وتم تحصين مركبات لعبة ببجي موبايل الكلاسيكية، بما فيها UAZ وDacia وسيارة الطرق الوعرة والشاحنة الصغيرة بالدروع الواقية. كما يستطيع اللاعبون أن يحلّقوا في السماء بطائرة هليكوبتر مسلحة، كما تمت إضافة الصاروخ الجديد الموجه بالليزر وقاذفة الصواريخ ذات الأربع فوهات إلى صناديق الأسلحة الفائقة، كي يتمكن اللاعبون من إلحاق أضرار إضافية بالأعداء.

وتكشف محطة التحكم في الطائرات بدون طيار التي يمكن استخدامها لمدة 30 ثانية والمسلّحة بثمانية صواريخ عن مواقع العدو القريبة، بينما يكشف الرادار المحمول عن المعلومات.

ويتم تحديث الغرفة السرية بشكل عشوائي أثناء المعركة وهي تحتوي على أسلحة فائقة. ويتم تفعيل القاعدة بعد بدء كل مباراة حيث يستطيع اللاعبون الحصول على أسلحة ثقيلة ومعدات قوية، ويمكنهم أيضاً إنعاش زملائهم الذين قُتلوا من خلال أبراج الاتصالات المتقدمة للبقاء في المعركة.