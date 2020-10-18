كل ما يهمك عن السمك لطفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أكتوبر 2020 01:41 مساءً - جدول المحتوى

1- متى أقدم السمك لطفلي؟

2- معتقدات خاطئة عن تقديم السمك للطفل

3- فوائد السمك للأطفال

4- أنواع أسماك تقدم بحذر للطفل

5- ما هي حساسية الأسماك؟

6- فوائد الأسماك الدهنية للطفل

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7- كمية السمك الموصى بها للطفل أسبوعياً

يعتبر السمك هو الصنف الوحيد من الغذاء الذي لم تمتد له يد البشر، فهو يأتي من الماء إلى المائدة، ولذلك ففوائده وقيمته الغذائية تبقى طبيعية، ولا تضاف له معادلات وراثية ولا أي مواد مصنعة تقلل من قيمته، أو تؤدي لتحويله لصنف ضار على المائدة لأفراد العائلة، ولذلك تقدم لك إختصاصية التغذية الدكتورة مها عبد العزيز، كل ما يهمك بخصوص تقديم السمك للطفل من خلال هذا الموضوع.

1- متى أقدم السمك لطفلي؟

الشهر السادس هو العمر المناسب لتقديم السمك لطفلك

يعتبر السمك مثله مثل الطعام الصلب للطفل فيقدم له من عمر ستة أشهر.

كان الخبراء في الماضي فضلون تقديم السمك للطفل في سن متأخرة لتقليل تحسس الأطفال منه، ولكن الدراسات الحديثة أثبتت أن التحسس من السمك لا يقل بتقدم عمر الطفل، بل يحرمه من فوائد السمك فقط.

يفضل ألا يكون السمك هو نوع الطعام الصلب الأول الذي تبدأين به إدخال الطعام الصلب للطفل.

يفضل أن يقدم السمك لطفل كطعام صلب بعد أن يعتاد على تناول الخضروات والفواكه.

2- معتقدات خاطئة عن تقديم السمك للطفل

لا يؤثر الحليب مع السمك على صحة الطفل

ليس صحيحاً أن تناول السمك مع منتجات الألبان يسبب الحساسية للطفل.

يمكن أن يصاب الطفل بحساسية السمك لوحدها، وفي هذه الحالة على الأم أن تقدم له السمك لأول مرة في البيت وتراقبه لكي تعرف هل ظهرت عليه أعراض الحساسية أم لا، فلا يفضل تقديم السمك لاو لمرة للطفل في الحضانة مثلاً.

3- فوائد السمك للأطفال

يحسن السمك من ذكاء الطفل

يحسن السمك من ذكاء الطفل وقدرته على التركيز بعد عمر السنتين لأنه يحتوي على كميات كبيرة من حمض أوميجا(3).

يحتوي السمك على بروتينات غير دهنية مفيدة لصحة الطفل.

يساعد السمك الرضيع على النوم الهاديء والمتواصل.

ويحتوي السمك على كمية وفيرة من فيتامني د المهم لنمو عظام وعضلات وأسنان الطفل.

4- أنواع أسماك تقدم بحذر للطفل

من الأسماك الممنوعة للطفل

هناك بعض أنواع الأسماك التي تقدم بحذر للطفل ويفضل عدم تقديمها له مثل

سمك أبو سيف

سمك القرش

سمك الماكريل

سمك البلاط المستخرج من خليج المكسيك.

تعتبر الأسماك السابقة من الأنواع التي تحتوي على نسبة كبيرة من الزئبق ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، ومن الممكن أن تلحق الأذى بالجهاز العصبي للطفل.

5- ما هي حساسية الأسماك؟

يجب أن تقدم الأم السمك لطفلها بحكمة

كثرت مخاوف الأمهات من حساسية الأسماك، ولكنها تبدو من ناحية طبية أنها قد تكون حساسية إتجاه أحد الأنواع من الأسماك.

وقد يتحسس الطفل من رائحة السمك أو الأبخرة المتصاعدة عند قليه.

تظهر بعض الأعراض عند التحسس منه مثل صعوبة التنفس، والسعال وضيق في الحلق وقيء، وبحة في الصوت.

يجب على الأم أن توقف تناول السمك لطفلها، كما يجب أن تكون حذرة عند تقديم أي صنف طعام يحتوي على السمك في مكوناته

6- فوائد الأسماك الدهنية للطفل

يقلل السمك من أعراض الربو عند الطفل

كشفت دراسة أسترالية حديثة أن تناول الأسماك الدهنية مثل: السلمون والسردين مرتين أسبوعياً يمكن أن يحد من أعراض مرض الربو لدى الأطفال.

كما أن الأسماك الدهنية تلعب دوراً في نمو وتطور الأنسجة العصبية، ما يجعلها تعزز الذكاء لدى الطفل.

كما تلعب تلك الأحماض الدهنية دوراً في إنتاج هرمون الميلاتونين، الذي ينظم نوم الطفل.

كما أن الأسماك الغنية بالأحماض الدهنية تساعد على حماية الأطفال من السلوك العدواني.

كما تحمي الأطفال من سرطان العظام.

7- كمية السمك الموصى به للطفل أسبوعياً

يجب أن يتناول طفلك السمك أسبوعياً

يوصى خبراء التغذية باتباع الجدول الآتي بالنسبة لنغذية الطفل من السمك حسب عمره.

الأطفال الأقل من ستة أعوام يقدم لهم حوالي 3-5 أوقية في الأسبوع.

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-8 أعوام يقدم لهم حوالي 4-6 أوقية في الأسبوع.

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات يقدم لهم حوالي 8-12 أوقية في الأسبوع، وهي الكمية الموصى بها للبالغين.

والآن عزيزتي الأم، إذا كان لديك أي تساؤلات حول تغذية طفلك بالسمك ضعيها في مربع التعليقات أسفل الموضوع ليجيب عليها خبراء الخليج 365.