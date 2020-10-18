تجنبي بكاء طفلك عند الاستحمام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أكتوبر 2020 01:41 مساءً - كانت الأمهات قديماً يعتقدن أن حمام الطفل كطريقة لكي يكسب الصحة والعافية على حد تعبيرهن، بل إنهن يجدن حمام الطفل وسيلة لكي يزداد وزنه لأنه ينام بعد الحمام مباشرة، وذلك فقد أولين عناية كبيرة للحمام وفي نفس الوقت كره الصغار الحمام والاستحمام منذ ولادتهم، وترى الدكتورة لمياء عبد الحفيظ، إختصاصية طب الأسرة أن هناك عدة أسباب لكراهية الطفل للاستحمام، ولديها عدة نصائح لكي لا يبكي طفلك أثناء الاستحمام كالآتي. لماذا يبكي الطفل عند الاستحمام؟ يخاف الطفل من الماء خوف الطفل من شكل وديكور وتصميم الحمام، وصوت الماء وخروج الماء من أماكن مختلفة، مثل أن يكون هناك مصادر مختلفة للماء، مرتفعة ومنخفضة مما يوحي للصغير بالرعب.

خوف الطفل من الصابون على وجهه، وتكاثر الشامبو على الوجه.

خوف الطفل من التزحلق في الحمام، وفي حالات يخاف من الغرق.

يخاف الطفل من الاختناق بالماء، فتجديه يفتح فمه ويرفع رأسه مما يفاقم من المشكلة.

كراهية الطفل لفقاعات الصابون خاصة حين تمنعه من الرؤية. أخطاء تقع بها الأم أثناء حمام الطفل يفضل تبليل الأطراف أولاً تجد الأم أن استحمام الطفل وسيلة للعقاب فيكره الصغير الحمام، مثل أن تهدده حين يرتكب خطأ ما: رح أحممك.

وتختار الأم الوقت الغير مناسب مثل أن توقظه من نومه ليستحم، أو أن تأخذه من فترة لعبه.

أن يستحم الكبير والصغير على معدة ممتلئة، مما يؤدي لقيء الصغير بل يؤجل الطعام لما بعد الحمام.

سكب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة على جسم الطفل مما يخيفه. نصائح لوقف بكاء الطفل عند الإستحمام بللي أطرافه أولاَ لا تعتقدي أن الطفل سوف يكبر ويتوقف عن البكاء أثناء الاستحمام

يبدأ حمام الصغير مهما كان عمره بتبليل الأطراف، ثم يمتد سكب الماء أو غمره به لباقي الأجزاء ويفضل من أسفل لأعلىز

يفضل طريقة غسل رأس الصغير منفرداً ثم تجفيفه ليبدأ بعد ذلك غسل باقي الجسم.

ضعي بالقرب من الصغير منشفة صغيرة، وأطلبي منه أن يجفف بها وجهه كلما شعر أنه سوف يختنق بالماء، فبعض الصغار يبتلعون الماء ويضايقهم هذا الشعور.

اختاري درجة حرارة الماء المناسبة للطفل، في حال لم يكن لديك مقياساً لدرجة الحرارة، ضعي كوعك في ماء الاستحمام، فإذا كانت درجة الحرارة مناسبة لك فهي مناسبة للصغير.

تأكدي أن طفلك لا يعاني من تسلخات أو تقرحات جلدية، فهو سوف يبكي حين يلامسها الماء والصابون.

اختاري نوع الصابون والشامبو المناسب للطفل، لا تستخدمي أي صابون للكبار بل يجب أن تستشيري الطبيبـ فالنوع الذي يخصص للأطفال لا يسبب إدماع العيون ولا تهيج البشرة.

ضعي اللعبة المفضلة للصغير في حوض الاستحمام ويفضل أن تخصص لعبة من البلاستيك لهذا الغرض. والآن عزيزتي الأم إذا كان لديك مشكلة أخرى تواجهك أثناء استحمام طفلك، أكتبي إلينا مشكلتك في المربع الموجود أسفل الموضوع وسيرد عليك خبراء الخليج 365.

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