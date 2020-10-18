6 أشياء مهمة عليك اكتشافها عن أفضل وقت للحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أكتوبر 2020 01:41 مساءً - جول المحتوي

1.ما هو أفضل وقت للحمل ؟

2.متى تكون المرأة أكثر خصوبة للحمل ؟

3.حساب التبويض تعرفي على أيام الخصوبة

4.هل تؤثر الدورة الشهرية غير المنتظمة على تصورك ؟

5.ما العوامل التي يمكن أن تؤثر على فرصك في الحمل ؟

6.هل هناك طريقة لزيادة فرصتك في الحمل؟

تحلم جميع النساء باليوم الذي تصبح فيه أماً، وتنتظره منذ اليوم الأول من زواجها، لذلك التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والولادة، لتحدثنا عن أفضل وقت للحمل، وقالت: يمكن تعزيز فرصة الحمل من خلال ممارسة الجنس كل يوم إذا كان عدد الحيوانات المنوية لشريكك جيدة جداً، في كثير من الأحيان حول فترة الخصوبة (أربعة أيام أفضل).

قبل يومين من يوم التبويض ويوم التبويض.

1. ما هو أفضل وقت للحمل؟

أفضل وقت للأباضة

ممارسة الجنس خلال فترة الخصوبة البالغة ستة أيام - الأيام الخمسة التي تؤدي إلى الإباضة ويوم الإباضة - فعالة للغاية للحمل.

الآن، دعينا نفهم كيف يعمل الجنس أثناء الإباضة لمساعدتك على الحمل:

نافذة الخصوبة: يمكن للحيوانات المنوية أن تعيش داخل الجهاز التناسلي للمرأة لمدة ثلاثة إلى خمسة أيام، ولكن يمكن أن تعيش البويضة لمدة 12 إلى 24 ساعة فقط. هذا هو السبب في ضرورة إخصاب البويضة خلال هذا الإطار الزمني. علاوة على ذلك، لا يمكن للحيوانات المنوية التي تم قذفها حديثاً أن تخصب البويضة حتى تخضع للتكاثف (سلسلة من التغييرات التي تحدث داخل الجهاز التناسلي للمرأة لجعل الحيوانات المنوية أكثر قدرة على الحركة وتخترق البويضة). عادة ما تستغرق هذه العملية نحو 10 ساعات. لذلك، فإن الأيام الخمس التي تسبق الإباضة مهمة للحيوانات المنوية لتخصيب البويضة.

إن وجود حيوان منوي ناضج جاهز للبويضة هو مفتاح الحمل.

2.هل يوم التبويض مناسب لك للحمل؟

أيام التبويض

هناك اعتقاد بأن يوم التبويض هو أفضل يوم للحمل. درس الباحثون العلاقة بين توقيت الجماع والإباضة لمعرفة الأيام الأكثر خصوبة بالنسبة للمرأة للحمل. تقول نتائج البحث في مجلة الطب التناسلي إن يوم الإباضة ليس هو أفضل يوم للحمل. إذن، متى أكون في حالة خصوبة؟

1. الجنس قبل الإباضة بيوم واحد

اليوم الذي يسبق الإباضة هو أحد أفضل الأيام للحمل مقارنة بيوم الإباضة. هذا في المقام الأول؛ لأن الحيوانات المنوية لديها الوقت الكافي للخضوع لعملية السعة وبالتالي فهي ناضجة بما يكفي للوصول إلى البويضة وتخصيبها.

2. الجماع قبل الإباضة بيومين

قبل الإباضة بيومين هو الوقت المناسب للحمل. في الواقع، من المرجح أن تحملي إذا مارست الجماع قبل يومين من الإباضة أكثر من اليوم السابق.

3. الجماع قبل الإباضة بثلاثة إلى أربعة أيام

بممارسة الجماع قبل الإباضة بثلاثة إلى أربعة أيام، ستزداد فرصك في الحمل مقارنة بممارسة الجنس في يوم الإباضة.

4. الجماع قبل التبويض بخمسة أيام

يعتبر اليوم الأول من فترة التخصيب مثالياً أيضاً ولكنه أقل فعالية من الأيام الأربع المتبقية قبل الإباضة.

باختصار، يومين قبل التبويض ويوم الإباضة هما أكثر أيام الدورة الشهرية خصوبة.

لتحديد فترة التبويض، عليك تجربة حاسبة التبويض.

3.حساب الإباضة: تعرفي على أيام خصوبتك

حسابة التبويض

من المهم معرفة يوم التبويض. تعتمد فترة الإباضة في أي دورة شهرية على طول الدورة وانتظام الدورة الشهرية. يمكن أن تتراوح الدورة الشهرية بين 22 و36 يوماً، يحدث التبويض قبل 12 إلى 14 يوماً من انتهاء الدورة.

اليوم الأول من آخر دورة شهرية لك:

شهر

يوم

عام

متوسط ​​طول دورة:

28

إذا كانت دورتك الشهرية 28 يوماً، فسوف تتم الإباضة في اليوم الرابع عشر. هذا هو أفضل وقت للحمل قبل الدورة الشهرية التالية أو بعد الدورة الشهرية.

ومع ذلك، إذا كانت لديك دورة أقصر (21 يوماً)، فسوف يحدث التبويض في اليوم السابع.

من ناحية أخرى، إذا كانت دورتك الشهرية لمدة 35 يوماً، فستحدث الإباضة في اليوم الحادي والعشرين من دورتك.

إذا كانت دورتك الشهرية تختلف من شهر لآخر، فإن فترة الخصوبة ستختلف أيضاً.

لذلك، يُنصح بممارسة الجماع كل يومين إلى ثلاثة أيام طوال الدورة. سيكون أكثر فعالية من انتظار أيام الإباضة. علاوة على ذلك، فإن ممارسة الجماع بانتظام سيحسن من جودة الحيوانات المنوية.

كيف تعرفين أنكِ تبيضين؟

يمكنك، في بعض الأحيان، معرفة موعد الإباضة، ولكن في أوقات أخرى يمكن أن تمر الإباضة دون أن يلاحظها أحد. افهمي جسمك وتتبعي دورتك الشهرية لبضعة أشهر. أفضل وقت في الشهر للحمل هو عندما تبحثين عن علامات مثل:

يصبح المخاط المهبلي رقيقاً ومطاطياً وشفافاً وزلقاً.

انزعاج خفيف في جانب واحد من البطن، والمعروف أيضاً باسم mittelschmerz.

زيادة في درجة حرارة الجسم الأساسية (BBT)، والتي يمكنك تحديدها من خلال تدوين درجة الحرارة كل صباح بعد الاستيقاظ، بمجرد انتهاء دورتك الشهرية. يزيد BBT بعد يوم من الإباضة. سيساعدك تتبع BBT على مدى بضع دورات على فهم النمط.

يصبح عنق الرحم أكثر ليونة ويفتح قليلاً خلال فترة الخصوبة.

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4.هل تؤثر الدورات الشهرية غير المنتظمة على حملك؟

آلام الدورة الشهرية

من الناحية المثالية، يكون لدى النساء 12 دورة في السنة. ومع ذلك، قد يكون لدى البعض أشهر أقل أو تم تخطيها. زيادة الوزن أو فقدانه المفاجئ، والإجهاد، والتمارين، واضطراب الغدة الدرقية، ومتلازمة تكيس المبايض (متلازمة تكيس المبايض)، وضعف المبيض، كلها عوامل يمكن أن تقاطع دورتك الشهرية.

كلما زادت فترات عدم انتظام الدورة الشهرية، زادت صعوبة تقدير الإباضة. ومع ذلك، يمكنك محاولة توقع معرفة أفضل أيام الحمل أو حتى مواعيد الحمل:

ابحثي عن التغيرات في مخاط الخصوبة (الإفرازات المهبلية). مارسي الجماع عندما تلاحظين يومين أو أكثر من المخاط الزلق والمطاطي. بدلاً من ذلك، مارسي الجماع بانتظام طوال دورتك.

قد تساعد مجموعات التبويض في الكشف عن فترة التبويض. تكون الاختبارات إيجابية عندما يكون هناك تدفق للهرمون اللوتيني (ارتفاع مفاجئ وقصير في الهرمون اللوتيني)، وهو الدافع لإطلاق البويضة. يحدث تدفق الهرمون اللوتيني 24 - 48 ساعة قبل الإباضة. ستكونين أكثر خصوبة خلال الأيام الثلاث القادمة من تدفق الهرمون اللوتيني. لذلك، يمكنك ممارسة الجنس كل يوم خلال الأيام الثلاث إلى الأربع القادمة.

سجلي دورتك الشهرية لمدة ثمانية أشهر أو أكثر. خذي أقصر دورة واطرحي منها 18 (على سبيل المثال 25 يوماً دورة ناقص 18) و11 من أطول دورة (35 يوماً دورة ناقص 11). سيكون الفرق الناتج (من اليوم السابع إلى اليوم الرابع والعشرين) هو أكثر أيامك خصوبة للحمل.

إذا كانت دوراتك الشهرية غير منتظمة بشكل مستمر، يجب أن تذهبي إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك دون أي تأخير.

5. ما العوامل التي يمكن أن تؤثر على فرصك في الحمل؟

زيادة فرصة الحمل

رغم جهودك، قد يتأخر الحمل بسبب عوامل معينة:

كلما تقدمت في العمر، قلت الفرص

تبدأ خصوبة المرأة في التناقص منذ أوائل الثلاثينيات. رغم أن معظم النساء لا يواجهن أي مشكلة في الحمل في الثلاثينيات من العمر، إلا أن الخصوبة تنخفض عادة بشكل ملحوظ بعد 35 عاماً. التغييرات التي تحدث في المبايض والبويضات تجعل الحمل صعباً.

وبالمثل، تتناقص خصوبة الرجل مع تقدم العمر. مع تقدمه في السن، ينخفض ​​عدد الحيوانات المنوية جنباً إلى جنب مع قدراته الجنسية. ومع ذلك، يمكن للرجال زيادة الرغبة الجنسية لديهم من خلال اتباع نظام غذائي خاص غني بالزنك والسيلينيوم وفيتامين هـ، والحفاظ على الوزن المناسب والامتناع عن التبغ والكحول.

أسلوب الحياة له تأثير

يمكن أن يؤثر التدخين والكحول والوزن غير المعتاد والتوتر على خصوبتك. أيضاً، قد تؤدي بعض الأدوية والمزلقات المهبلية إلى إضعاف قدرتك على الحمل. لذلك، يُنصح باستشارة طبيبك قبل استخدام أي منها.

ممارسة الجنس بشكل متكرر

المثابرة تؤتي ثمارها بشكل كبير. إذا كنت ترغبين في الحمل، فأنت بحاجة إلى الانغماس في ممارسة الجنس بشكل متكرر. إن ممارسة الجماع كل يومين إلى ثلاثة أيام سيعطي فرصة للحيوانات المنوية لتخصيب البويضة. إذا كانت الإباضة منتظمة، يصبح الحمل أسهل. كلما قل تواتر ممارسة الحب، قلت فرص الحمل.

الحالة العقلية المتوازنة

استمتعي بكل ما تفعلينه وكوني واثقة. يمكن أن يؤثر الإرهاق والتوتر والسمنة والإحباط على فرصك في الحمل.

6. هل هناك طريقة لزيادة فرصك في الحمل؟

زيادة فرصة الحمل

نصائح لتحسين الخصوبة

اتبعي هذه النصائح:

اتبعي نظاماً غذائياً صحياً ومتوازناً يحتوي على العناصر الغذائية الضرورية لتحسين الخصوبة.

لا داعي للذعر لأنه يمكن أن يؤثر على جسمك وعقلك.

استمتعي بالجنس. يمكن لحسابات فترة الخصوبة وفحص درجة حرارة الجسم الأساسية أن تقتل علاقتكما الرومانسية. سينتهي بك الأمر بممارسة الجنس ليس من أجل المتعة ولكن الطفل.

تأكدي من وجود علاقة عاطفية عالية بينك وبين شريكك. كلما زاد الأمر، زادت فرصك.

تمرني ولكن اجعليها معتدلة. ينتج الجسم السليم الهرمونات المطلوبة لتحسين الخصوبة.

التقليل من السمنة