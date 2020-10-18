مشروب الشوفان والتفاح يذيب دهون الجسم خلال أسبوع واحد

حان الوقت لإيجاد طريقة مناسبة للتخلص من الوزن الذي تم اكتسابه خلال الفترة السابقة، وهنا يجب البدء بنظام غذائي متوازن محدود السعرات الحرارية مع تناول مشروب صحي يسهل المهمة.

وقدم خبراء التغذية مشروباً صحياً مكوناً من 3 مكونات جميعها تساعد على تحفيز عملية حرق الدهون خلال وقت قياسي، وهي الشوفان والتفاح الأخضر والليمون، كما يعمل هذا المزيج على إزالة السموم من الجسم وخفض مستويات الكوليسترول.

ويتميز هذا المشروب بأنه مصدر غني بالألياف من ثم يحقق الشبع، كما أنه غني بالفيتامينات التي تعزز الحالة الصحية للجسم وتحسن أداء عملية التمثيل الغذائي، وبالإضافة إلى ذلك يساعد هذا المشروب على التخلص من السوائل المحتبسة داخل الجسم، ويعادل سكر الدم وأخيراً يحتوي على كمية محدودة من السعرات الحرارية.

المكونات:

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2 حبة من التفاح الأخضر

125 جراماً من الشوفان

ليمونة

1\2 لتر من الماء النقي

طريقة تحضير المشروب:

-يُقطع التفاح أولاً لقطع صغيرة.

-يوضع التفاح داخل الخلاط ثم يضاف له الماء والشوفان مع الخلط جيداً.

- بعد تمام الامتزاج يضاف الليمون.

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تناولي هذا المشروب مرة يومياً، يفضل كبديل لوجبة الإفطار، وخلال أسبوع واحد ستلاحظين الفرق في الوزن خاصة في مناطق تراكم الدهون مثل البطن والأرداف.