حمى مجهولة تودي بحياة 63 شخصا بشمال السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، السبت، ارتفاع ضحايا الحمى المجهولة بالولاية الشمالية إلى 63 حالة وفاة، و1497 إصابة.



وقالت الوزارة، في بيان، إن "الوضع الوبائي لهذه الحمى للفترة من 1 سبتمبر/أيلول الماضي، وحتى 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وصل إلى 1497 إصابة و63 حالة وفاة".

وأوضحت أن بلدية "مروي"، التي تحتضن كبرى سدود توليد الكهرباء في البلاد سجلت 947 إصابة و37 وفاة، و"الدبة" 546 إصابة و26 وفاة، و"القولد" 3 إصابات، و"دنقلا" إصابة واحدة.

وأشارت إلى إرسال فريق للتقصي من الولاية لمعرفة أسباب الحميات والتي تم تشخيصها مبدئيا بحالات ملاريا وتيفويد.

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وقالت: "تبعا لذلك تم إرسال فريق اتحادي فني في 21 سبتمبر/أيلول الماضي للمشاركة في تقييم الوضع الصحي بالولاية الشمالية".

وأضافت وزارة الصحة أنه "استنادا على الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ تم تفعيل مركز عمليات الطوارئ، المستوى الثالث، وتكوين اللجنة الفنية لمجابهة الحميات".

وكانت وزارة الصحة أعلنت الأسبوع الماضي، تسجيل 127 إصابة جديدة بينها 6 وفيات بالولاية الشمالية، جراء انتشار وباء الحمى الناتجة عن المياه الراكدة بسبب السيول والفيضانات.

وظهرت هذه الأوبئة في منطقة مروي شمالي السودان وتمددت حتى وصلت مدن أخرى بالولاية الشمالية، وهو ما آثار مخاوف وقلق الأهالي.

وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت السلطات حالة الطوارئ الصحية في الولاية الشمالية، بعد ظهور حالات وفاة وإصابات بحمى ناتجة عن المياه الراكدة جراء السيول والفيضانات.