شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال فقط .. تعرف على الأسباب الشائعة لحكة اللحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى بعض الرجال من مشكلة الحكة في منطقة اللحية، يمكن أن تكون حكة اللحية خفيفة، وفي بعض الأحيان بالكاد قد تلاحظها في أوقات أخرى وأحيان أخرى قد تكون صعبة

ووفقا لتقرير لموقع HEALTHLINE شعر اللحية ليس مثل شعرالرأس، يطلق عليه اسم الشعر الأندروجيني ، مما يعني أن نموه مدفوع أساسًا بهرمون التستوستيرون يرتبط نموه أيضًا بمنتج ثانوي للتستوستيرون يسمى ديهدروتستوستيرون.يؤدي المزيد من هرمون التستوستيرون إلى زيادة نمو وسمك هذه الشعرات.

أسباب حكه اللحيهنمو شعر الوجه

عند الحلاقة ، تترك حافة حادة على نهاية كل شعرة داخل بصيلاتها ، الأنبوب الصغير الذي يحتوي على كل شعرة ويحميها، عندما ينمو الشعر، يمكن لهذه الحافة الحادة أن تخدش البصيلة، مما يسبب الحكة، عندما تنمي لحيتك بعد الحلاقة لفترة طويلة ، يمكن أن تسبب الحكة جميع بصيلاتك الموجودة على وجهك.

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الجلد الجاف

يمكن أن تتطور البشرة الجافة، التي تسمى أيضًا الجفاف، عندما يكون الطقس جافًا أو باردًا أو بسبب عوامل وراثية ، واستخدام بعض الأدوية ، وبعض الأمراض، يمكن للشامبو والصابون ومنتجات الوجه الأخرى أن تؤثر أيضًا على زيوت البشرة الطبيعية وتجفف بشرتك وتتسبب في حكة اللحية، قد يكون الجلد الجاف مع التقشر وسماكة الجلد ناتجًا عن السماك. تشمل هذه العائلة من الأمراض الجلدية الأنواع المكتسبة والجينية، يمكن أن تؤدي الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما إلى جفاف بشرتك ، مما يتسبب في حكة لحيتك.

التهاب الجريبات

يحدث التهاب الجريبات عندما تلتهب بصيلات الشعر التي تحتوي على شعر اللحية، يمكن أن ينتج هذا الالتهاب عن عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية أو بسبب طفيليات. يمكن أن يحدث أيضًا عندما تسد بصيلات الشعر، عندما تصاب بالتهاب الجريبات في منطقة اللحية ، تبدو البصيلات الملتهبة حمراء عادةً وتشعر بأنها طرية أو مؤلمة عند لمسها. يمكن أن تصبح بثورًا تتسرب منها القيح.

التهاب الجلد الدهني

التهاب الجلد الدهني هو حالة جلدية يمكن أن تجعل بشرتك متقشرة وحمراء ومتقشرة تُعرف أيضًا باسم قشرة الرأس عندما تكون على فروة الرأس، تؤثر هذه الحالة بشكل شائع على فروة رأسك، ولكنها قد تحدث أيضًا على وجهك داخل لحيتك وحولها ، خاصةً إذا كانت بشرتك دهنية بشكل طبيعي.

سعفة باربي

سعفة باربي هي عدوى فطرية تصيب منطقة شعر الوجه وهو ناتج عن نوع من الفطريات يسمى الفطريات الجلدية، تظهر هذه العدوى الفطرية عادةً على شكل جلد أحمر وملتهب ومتقشر حول فمك وخديك وتحت ذقنك. وهي تشبه القوباء الحلقية التي تصيب فروة الرأس ، والتي تُعرف باسم سعفة الرأس.