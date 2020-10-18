شكرا لقرائتكم خبر عن 5علاجات منزلية تساعد فى السيطرة على ارتفاع ضغط الدم أبرزها الريحان والثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر الحالات شيوعًا التي يعاني منها الأشخاص في جميع أنحاء العالم، يمكن التحكم في ارتفاع ضغط الدم بمساعدة اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، ومع ذلك يمكن لبعض العلاجات المنزلية تساعد أيضًا في السيطرة على ارتفاعه.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS، يعتبر القلب من أكثر أعضاء الجسم حيوية ، ويقوم بوظيفة نقل الدم إلى جميع أجزائه يمكن أن يتأثرالقلب بحالات وأمراض مختلفة، مما قد يقلل من كفاءته، أويتسبب في تلف العضو، أمراض القلب هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم. يمكن أن تؤدي الحالات الشائعة مثل ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة المخاطر كما يمكن أن تصبح سببًا لأمراض القلب المختلفة.

واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تساعد حقًا في الحفاظ على صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم، بجانب بعض العلاجات المنزلية التالية للمساعدة في إدارة ارتفاع ضغط الدم والحفاظ عليه في النطاق الصحي.

5 علاجات منزلية للمساعدة في إدارة ارتفاع ضغط الدم

الريحان : الريحان عشب يستخدم على نطاق واسع في البحر الأبيض المتوسط ​​والأطعمة الإيطاليه، يُعرف الريحان بأنه علاج منزلي للعديد من الأمراض مثل البرد والإنفلونزا ، ولكنه يمكن أن يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم المرتفع قد تسد مادة الأوجينول الكيميائية الموجودة في الريحان بعض المواد التي تعمل على شد الأوعية الدموية، يمكن إضافة الريحان إلى الشاي الخاص بك ، أو إضافته في وصفات أخرى من الحساء والمكرونة وغيرها من الوصفات.

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القرفة: أظهرت دراسة أجريت على الفئران أن القرفة يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم يمكن إضافة القرفة إلى الشاي والحلويات والعصائر والمخفوقات وغيرها للحصول على نكهة مميزة والاستفادة من الفوائد الصحية التي توفرها.

الحبهان: هوبهاريضاف إلى العديد من الأطعمة كما يضاف إلى الشاي لمذاق منعش وجدت دراسة أن تناول الحبهان ساعد في خفض ضغط الدم بشكل كبير.

الثوم: يُعرف الثوم بأنه طعام خارق الثوم غني بالعناصر الغذائية المختلفة، ويستخدم كعلاج منزلي لتعزيز المناعة وتقليل أعراض البرد والسعال، ويمكن أن يساعد الثوم أيضًا في تقليل ارتفاع ضغط الدم، يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في استرخاء عضلات القلب ، وبالتالي تقليل الضغط.

بذورالكتان: أصبحت بذور الكتان مؤخرًا شائعة واتجاه النظام الغذائي في جميع أنحاء العالم، فهي غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وهي مادة مغذية معروفة بصحتها للقلب يمكن تناول بذور الكتان عن طريق رشها على حبوب الإفطار أو إضافتها إلى العصائر والحليب المخفوق.