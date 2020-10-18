زوجة السيسي تنعى والدة مقاتل مصري

الأحد 18 أكتوبر 2020

نعت انتصار السيسي، زوجة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والدة المقاتل الراحل، أحمد صابر منسي، التي وافتها المنية، السبت.



ونشرت انتصار السيسي على صفحتها الرسمية في "الفيسبوك"، مساء السبت، رسالة نعت فيها السيدة سناء محمد رضا، والدة البطل المصري الراحل، أحمد المنسي.

Advertisements

وقالت زوجة الرئيس المصري: "نودع اليوم إحدى سيدات مصر العظيمات السيدة سناء محمد رضا، والدة الشهيد البطل العقيد أحمد صابر منسي، والتي وافتها المنية اليوم بعد رحلة مشرفة من العطاء والبذل".

وتابعت: "كانت الفقيدة ممن سطرن بتضحياتهن وتضحيات أبنائهن أبلغ الدروس في الانتماء والتضحية، وقدمن النموذج المشرف للوطنية والثبات وفداء الوطن، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يجمعها بالبطل الشهيد في جنات النعيم، وللأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

ويذكر أن البطل المصري المعروف، أحمد صابر منسى، توفي في 7 يوليو/تموز 2017، خلال أحداث الهجوم على كمين البرث في سيناء.