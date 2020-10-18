شكرا لقرائتكم خبر عن شرب الماء وتناول الشاى الأخضر والحليب هيساعدك فى الحفاظ على صحة أسنانك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الأسنان الرئيسية جزءًا مهمًا جدًا من الجسم وتتطلب رعاية خاصة وبجانب نظافة الفم ، فإن النظام الغذائي الذي تتبعه له أيضًا تأثير على صحة فمك، يمكن أن تعاني الأسنان من مشاكل مثل تغير اللون ، والضعف ، وتورم اللثة ، والهشاشة ، والتجاويف ، والبلاك وغيرها من المشاكل الصحية التي تصيبها.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS فنظافة الفم السليمة هي المفتاح للحفاظ على صحة الأسنان ، فمن المهم أيضًا الانتباه إلى الجوانب الأخرى سيضمن تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط والتنظيف بشكل صحيح الحفاظ على صحة أسنانك ولكن النظام الغذائي الذي تتناوله سيوفر التغذية الصحيحة لجسمك من أجل نمو العظام والأسنان ويجعلها أقوى وأكثر صحة.

ما هي العناصر الغذائية الأساسية للحفاظ على صحة أسنانك؟

الكالسيوم وفيتامين د مهمان للغاية ويعملان معًا عندما يتعلق الأمر بتقوية أسنانك إذا كان جسمك ونظامك الغذائي ينقصهما أي من المغذيين، فمن المحتمل أن تكون أسنانك هشة وضعيفة تشكل هذه العناصرالغذائية بنية العظام والأسنان، وبالتالي فهي مهمة للغاية.

من ناحية أخرى ، يلعب فيتامين ج دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة اللثة ولا غنى عن صحة اللثة والأسنان فتساعد اللثة القوية على تثبيت أسنانك معًا وإبقائها ثابتة يساعد فيتامين ج أيضًا على تقليل أي تورم في اللثة.

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تغييرات في النظام الغذائي لتضمينها في حياتك من أجل أسنان صحية

الفواكه الغنية بفيتامين سي: الفواكه مثل البرتقال والكيوي والليمون وغيرها غنية بفيتامين سي، الخضروات مثل القرنبيط والملفوف واللفت، كما تحتوي على كميات كبيرة من فيتامين سي الذي يمكن أن يفيد الأسنان وصحة اللثة.

الألبان: منتجات الألبان مثل الحليب واللبن والجبن غنية بالكالسيوم وفيتامين د وهذا هو السبب أيضًا في وصف منتجات الألبان بأنها واحدة من أهم المجموعات الغذائية التي يجب تضمينها في نظام نمو الأطفال الغذائي.

البيض: يُعرف البيض بأنه مصدر كبير للبروتين فهو غني أيضًا بفيتامين د والكالسيوم قم بتضمين البيض في نظامك الغذائي للتأكد من أن أسنانك قوية وصحية.

الماء: الماء عنصر مهم جدًا في الجسم. لا يساعد الماء في تنظيف الفم فحسب ، بل يساعد أيضًا في تحسين وظيفة اللعاب يعد الماء أيضًا مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية المختلفة التي يمكن أن تساعدك على البقاء بصحة جيدة.

الشاي الأخضر: الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة بصرف النظر عن المساعدة في إنقاص الوزن ، يمكن لمضادات الأكسدة هذه أيضًا أن تمنع نمو البكتيريا في فمك ، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض الأسنان واللثة.