مكتب نتنياهو يعلن التوقيع على وثيقة تتناول إقامة علاقات دبلوماسية وعلاقات سلمية بين إسرائيل والبحرين غدا الأحد المزيد

أعلن مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيتم التوقيع الأحد، على وثيقة تتناول إقامة علاقات دبلوماسية وعلاقات سلمية مع البحرين، وذلك في العاصمة المنامة.

ويغادر وفد أمريكي-إسرائيلي الى مملكة البحرين، الأحد، في رحلة مباشرة لطائرة "العال" الإسرائيلية من مطار "بن غوريون" في تل أبيب إلى مطار المنامة في العاصمة البحرينية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح تلقته ”الخليج 365” إن رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات سيترأس الأحد بعثة إلى البحرين، في أول رحلة تجارية بين البلدين.

وأشار إلى أن أعضاء البعثة الإسرائيلية سيعقدون مباحثات مع مسؤولين بحرينيين وأمريكيين كبار حول المجالات التالية: الطيران والمواصلات والتكنولوجيا والصناعة والتجارة والأموال والسياحة والزراعة والعلاقات الدبلوماسية والصحة والثقافة.

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وأضاف بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "سيتم خلال الزيارة التوقيع على وثيقة تتناول إقامة علاقات دبلوماسية وعلاقات سلمية بين إسرائيل والبحرين".

وتابع "كما سيتم التوقيع على مذكرات تفاهم حول قضايا ثنائية متنوعة بغية مضمون عملي في العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون بينهما".

وأشار مكتب نتنياهو إلى أن "إسرائيل تولي أهمية كبيرة جدا لهذه الزيارة ولمضامينها ولتعزيز علاقاتها مع مملكة البحرين في شتى المجالات".

ومن المقرر أن يرأس الوفد الأمريكي وزير الخزانة ستيفن مينوشين، ويضم مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش.

وستصبح البحرين رابع دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة.