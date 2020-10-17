سعر الدولار في السودان اليوم السبت 17 أكتوبر 2020

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم السبت، في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، وسجلت العملة الخضراء نحو 250 جنيها، وفق وسائل إعلام محلية.

كما استمر كالمعتاد سعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة عند 55 جنيها للشراء و55.72 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف الدولار في السوق "السوداء"، بعد أن كشفت وزارة الطاقة والتعدين السودانية عن خطوات الحكومة لتطبيق قرار تحرير أسعار الوقود، والذي اتخذته منذ فترة طويلة ولم يطبق.

التنقيب عن الذهب

ووقع السودان، الجمعة، 10 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، وذلك بحسب ما ذكر قطاع التعدين التابع لوزارة الطاقة.

وبعد ما يقرب من 3 عقود، عادت الشركات الأمريكية للتعامل مع السودان.

ووقعت الحكومة السودانية، الخميس، مذكرة تفاهم مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لبناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وتقديم مساعدة في القطاع الصحي.

دعم دولي

وصادق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على منحة إجمالية بقيمة 400 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في السودان.

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ويشمل الدعم المجاز، منحة "تخليص ما قبل المتأخرات" بقيمة 200 مليون دولار لدعم جهود الحكومة الانتقالية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بجانب 200 مليون دولار من شركاء السودان تمت الموافقة عليها مسبقاً التي ستدار عبر "الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال في السودان" لتمويل برنامج دعم الأسر (ثمرات).

واستمر صعود التضخم في السودان، مع تواصل ارتفاع أسعار الأغذية، والمشروبات، والوقود، وتوسع السوق الموازية "السوداء" للدولار الأمريكي.

وقال جهاز الإحصاء السوداني، إن التضخم السنوي تسارع إلى 212.29% في سبتمبر/أيلول الماضي من 166.83% في أغسطس/ آب الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والمواصلات.

سعر اليورو والإسترليني

واستقر سعر اليورو في البنوك عند 64.66 جنيه للشراء و64.98 جنيه للبيع، كما استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 71.61 جنيه للشراء و71.97 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء استقر متوسط سعر صرف اليورو عند 285.21 جنيه ومتوسط سعر صرف الإسترليني عند 312.19 جنيه.

سعر الريال والدرهم

واستقر سعر الريال السعودي عند 14.66 جنيه للشراء و14.74 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي عند 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع في البنوك.

وبلغ سعر الدينار الكويتي 179.50 جنيه للشراء و180.40 جنيه للبيع في البنوك.

وفي السوق السوداء استقر سعر الريال السعودي عند 65.35 جنيه، والدرهم الإماراتي عند 67 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي نحو 690 جنيها.