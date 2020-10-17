أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يواصل الانخفاض

انخفضت أسعار الذهب في مصر في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت، بعد تسجيل أسعار المعدن النفيس عالميا أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع.

وحسب منصة "isagha" الإلكترونية، المتخصصة في رصد أسعار الذهب في مصر والوطن العربي عبر استطلاعات لحظية بين التجار، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر نحو 945.25 جنيه، مقابل 947.5 جنيه في ختام تعاملات أمس الجمعة.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر شعبية في مصر) وسجل نحو 827 جنيها، مقابل 829 جنيها، في ختام تعاملات أمس الجمعة.

أما جرام الذهب عيار 18 فسجل في مصر نحو 708.25 جنيه، مقابل 710.5 جنيه في ختام تعاملات أمس الجمعة.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 551.25 جنيه، بينما سجل جرام الذهب عيار 12 نحو 472.5 جنيه، وعيار الذهب عيار 9 سجل نحو 354.5 جنيه.

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أما سعر الجنيه الذهب فسجل في مصر نحو 6 آلاف و616 جنيها للبيع، و6 آلاف و600 جنيه للشراء، وهبط 16 جنيها مقارنة بتعاملات أمس الجمعة.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب، أمس الجمعة، وسجلت أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1903.24 دولار للأوقية (الأونصة)، ليخسر 1.4% منذ بداية الأسبوع. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1907.50 دولار.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا: "هناك بعض الاتجاه الصعودي الإضافي للدولار وذلك يشكل عاملا معاكسا للذهب، بالإضافة إلى مفاوضات التحفيز (الأمريكي) الجارية والتي لم تسفر عن تقدم".

ويتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي هذا الشهر، إذ تسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتعثر التقدم صوب تقديم تحفيز أمريكي في إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.

وفي ظل تطبيق قيود جديدة لمكافحة انتشار كوفيد-19 في أوروبا وبريطانيا، ارتفعت عملة الاحتياطي العالمي لأعلى مستوى في أسبوعين عند 93.910 مقابل سلة من العملات. واستقرت دون تلك الذروة بقليل في الجلسة الآسيوية. ش