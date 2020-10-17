شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى حساسية الشاى وأعراض الإصابة بها ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشاي من المشروبات الأكثر شهرة في العالم سواء كان ساخنًا أو مثلجًا، يحتوي على كافيين أوعشبي، لا شيء أكثر تهدئة من كوب من الشاي إلا أن هناك بعض الأشخاص في حالات نادرة يصابون بحساسية من الشاي، وفقا لتقرير لموقع HEALTHLINE .

ما هي أعراض حساسية الشاي؟

مثل جميع أنواع الحساسية ، تخلق حساسية الشاي استجابة مناعية.يحدث هذا عندما يدرك الجسم عن طريق الخطأ أن مادة ما خطيرة ويحاول مكافحتها عن طريق إنتاج أجسام مضادة، عندما يتم تشغيل هذه الأجسام المضادة ، فإنها تسبب ظهور أعراض معينة.

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الشاي ، فقد تشمل الأعراض قشعريرة، إحساس بالوخز أو الحكة في الفم، تورم في الشفتين أو الحلق أو اللسان أو الوجه، الحساسية المفرطة، هي حالة طبية طارئة

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الحساسية المفرطة هي نوع نادر وشديد من تفاعلات الحساسية من المحتمل أن تكون مهددة للحياة وحالة طبية طارئة.

هل هناك أنواع مختلفة من حساسية الشاي؟

يصنف الشاي على أنه إما عشبي أو غير عشبي قد تكون مصابًا بالحساسية أو الحساسية تجاه المكونات الموجودة في أي من النوعين أو كلاهما، إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي مكون موجود في الشاي ، فعليك تجنبه تمامًا إذا كانت لديك حساسية تجاه هذه المركبات ، فقد تكون قادرًا على تحملها بكميات صغيرة ، خاصة إذا كان الشاي الخاص بك قد تم تخميره بشكل خفيف.