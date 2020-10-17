شكرا لقرائتكم خبر عن هل الفلفل الحار يذيب الدهون داخل الشرايين؟ استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نفى الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، ما يتم تداوله بشأن تأثير الفلفل الحار على إذابة الدهون داخل الشرايين. وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، ردا على سؤال هل صحيح أن الفلفل الحار يذيب الدهون داخل الشرايين وما مدى صحة المعلومة؟ “الجواب.. معلومة غير صحيحة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل الفلفل الحار يذيب الدهون داخل الشرايين؟ استشاري يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.