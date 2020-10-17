شكرا لقرائتكم خبر عن «سونى» تعلن عن أجهزة استقبال وسائط متعددة داخل السيارة لتجربة أكثر ذكاء وأمانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت شركة سونى الشرق الأوسط وإفريقيا أحدث منتجاتها من أجهزة استقبال الوسائط المتعددة داخل السيارة، لتوفير تجربة قيادة أكثر ذكاءً وأمانًا للسائقين فى مصر.

ويمنح جهاز استقبال الوسائط XAV-AX5500 المستخدمين تجربة قيادة بدون استخدام اليدين مع البقاء على اتصال والتركيز على الطريق فى نفس الوقت، حيث تم تزويد جهاز الاستقبال الجديد داخل السيارة بتصميم أمان مبتكر يقلل من عوامل التشتت من خلال التشغيل باللمس السلس والرؤية المُحسنة، مما يسمح للسائقين برؤية التفاصيل على الشاشة بنظرة سريعة، إضافة إلى أن أجهزة استقبال الوسائط الجديدة من سونى تدعم طرق اتصال عديدة بالهواتف الذكية لتشمل أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto وWebLink™ Cast لسرعة الاستجابة فى أى وقت على الطريق، كما أن أجهزة استقبال الوسائط الجديدة تأتى مزودة بمنفذين USB لضمان سهولة الوصول إلى كافة الوظائف.

ويعمل نظام Apple CarPlay على ربط هاتف iPhone مع شاشة عرض الصوتيات وعناصر التحكم التى تمكن المستخدمين من إجراء مكالمات هاتفية، وتشغيل الموسيقى، وإرسال الرسائل واستقبالها، والحصول على إرشادات مرورية مُحسنة، بينما يكون تركيز السائق على الطريق. وقد بات نظام Apple CarPlay يدعم الآن تطبيقات التنقل والملاحة من أى مصدر، ويوفر بالتالى المزيد من الخيارات للوصول إلى الوجهة.

كما تم تصميم نظام Android Auto مع مراعاة معايير السلامة والراحة، وهو يعدّ طريقة أبسط وأسهل لاستخدام الهاتف الذكى على شاشة السيارة. ويمكن مساعد جوجل Google Assistant على نظام Android Auto السائقين من الحفاظ على تركيزهم مع البقاء على الاتصال والاستمتاع بوسائل الترفيه عند القيادة أثناء استخدام الصوت للمساعدة فى المهام اليومية. تُعدّ WebLink™ Cast منصّة أساسية لتقديم التطبيقات الخفيفة وتمّ تصميمها خصيصًا للاستخدام داخل السيارة من خلال الاتصال بالأجهزة التى تشتغل بنظامى تشغيل Android أو iOS. وقد تم تحديثها الآن مع إمكانية عرض شاشة الهاتف الذكى مباشرة على شاشة XAV-AX5500 للحصول على معلومات ترفيهية موثوقة وسريعة الاستجابة فى أى وقت على الطريق.