شكرا لقرائتكم خبر عن «Begin» منصة «ڤودافون مصر» لدعم رواد الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «ڤودافون» إطلاقها منصة Begin التى تهدف إلى خلق فرص للشباب فى سوق العمل حيث تعمل المنصة كحلقة وصل بين رواد الأعمال الحرة بسوق العمل المصرية وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

تأتى أهمية إطلاق المنصة فى خلق مزيد من فرص العمل، حيث يتعذر فى هذه الفترة إيجاد عمل بسهولة، بالإضافة إلى خلق فرص أكبر للتعاون المشترك بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وحتى المشروعات المنزلية مع رواد الأعمال الحرة للقيام بأعمال حرة عن بعد فى مختلف المجالات المتاحة على المنصة كالكتابة والترجمة والتصميمات وتطوير المواقع والتطبيقات. وتتم المعاملات على المنصة بوسائل الدفع والتحصيل المتوفرة وذلك بدون أى عمولة إضافية، كما أنها تتم بطريقة مؤمنة لضمان حق الطرفين ورضائهما عن الخدمة.

كذلك تقدم المنصة خدمة Chat التى تسهل التعامل بين رواد الأعمال الحرة وطالبى العمل مع ضمان الجودة فى المحادثات من قبل فريق عمل Begin والذى يقوم أيضًا بمتابعة الأعمال وضمان التسليم فى الموعد المتفق عليه، كما أنه يقدم المساعدة للمستخدمين ويقوم بالرد على كافة الاستفسارات.