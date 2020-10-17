شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تطلق برنامجًا لتسريع «الانتعاش الاقتصادى» فى الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جوجل برنامج «انطلق بقوة مع Google» الجديد لتحفيز الاقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر التحوّل الرقمى، بحيث يقدّم البرنامج مجموعة من الأدوات والدورات التدريبية لدعم الأنشطة التجارية والباحثين عن وظائف. وفى مصر، سيركّز هذا البرنامج على دعم الأنشطة التجارية الصغيرة، وروّاد الأعمال فى مجال التكنولوجيا.

وقال هشام الناظر، مدير عام شركة Google فى مصر، إن الأدوات الرقمية أصبحت وسيلة إنقاذ لكثير من الناس خلال الأزمة. ومن الممكن أن تساهم الفرص الرقمية فى دعم الأشخاص، والأنشطة التجارية، والمجتمعات فى مصر والمنطقة للعودة بشكل أقوى.

وأضاف أن برنامج «انطلق بقوة مع Google» سيساعد الأشخاص فى اكتساب مهارات جديدة والعثور على وظائف، وتعزيز تواجد الأنشطة التجارية على الإنترنت.

ويشمل برنامج «انطلق بقوة مع Google» فى مصر كلا من التدريب على المهارات الرقمية والسحابة الإلكترونية، بالشراكة مع السلطات والمؤسسات المحلية مثل وزارة الشباب والرياضة، وزارة السياحة والآثار، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، وستقدم Google تدريبًا على التسويق الرقمى لحوالى ١٠٠ ألف من الطلاب وفنّانى الحرف اليدوية والأنشطة التجارية فى مصر. كما سيتم تدريب نحو ٧٠ ألفًا من مطورى البرامج فى مصر، مع التركيز على النساء، على المهارات الرقمية المتقدمة والتطبيقية مثل تعلّم الآلة، فضلا عن منح ماليّة بقيمة 1.1 مليون دولار أمريكى مقدمة من Google.org، الذراع الخيرية للشركة، إلى منظمة Mercy Corps والمنظمة العربية للسياحة ومنظمة Youth Business International لتوجيه الأنشطة التجارية وروّاد الأعمال فى مُختلف أنحاء المنطقة.

وسيتم إطلاق Market Finder، وهو منتج من Google يساعد الأنشطة التجارية المحلية على تحديد أسواق جديدة واكتساب عملاء عالميين، فضلا عن دعم آلاف من الأنشطة التجارية الصغيرة محدودة الموارد فى مصر عبر تقديم قروض مالية بقيمة مليونى دولار أمريكى بالتعاون مع مؤسسة Kiva، وهى منصة رقمية لربط المقرضين والمقترضين حول العالم.

وتتعهد جوجل كجزء من برنامجها على صعيد المنطقة، بمساعدة أكثر من مليون شخص ونشاط تجارى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تعلم المهارات الرقمية وتنمية أعمالهم بحلول نهاية عام 2021. وستقدّم Google منحًا من Google.org وقروضًا بقيمة 4 ملايين دولار أمريكى، فضلاً عن منح وأرصدة إعلانية تتجاوز قيمتها 9 ملايين دولار أمريكى للحكومات والأنشطة التجارية.

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