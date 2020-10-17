شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات مصر» تشارك فى معرض «تُراثنا» لدعم رواد الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت شركة «اتصالات مصر» فى فعاليات معرض «تُراثنا» للحرف اليدوية والمنتجات التراثية فى دورته الثانية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف تفعيل دورها الإيجابى فى جهود التحول الرقمى الذى يمثل أحد المحاور الرئيسية لدفع طاقة الدولة الإنتاجية.

وقدمت اتصالات مصر، خلال مشاركتها فى المعرض، أحدث الخدمات لدعم الشباب، منها خدمة اتصالات للأعمال B-Ahead التى توفر مجموعة من الحلول والمنتجات المختلفة لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة لتيسير أعمالها بطرق ذكية وأقل تكاليف، واستعرضت أفضل الحلول التى تقدمها عبر منصة «اتصالات كاش» التى أصبحت وسيلة دفع حيوية لمختلف الخدمات التى يحصل عليها عملاء اتصالات سواء خدمات حكومية أو خدمات مصرفية.

وقال خالد حجازى- الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر- إن المشاركة فى المعرض تأتى حرصًا على تقديم حلول تكنولوجية ومبتكرة لدعم أصحاب الأعمال التراثية لمواكبة رؤية الحكومة للتحول الرقمى، وأشاد «حجازى» بالدور الكبير الذى يبذله «جهاز تنمية المشروعات» فى دعم الأفكار المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وهو ما يساهم بشكل مباشر فى تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف حجازى: «اهتمامنا بشكل كبير بذوى القدرات الخاصة من ذوى الإعاقة السمعية وضعاف السمع خلال المعرض.