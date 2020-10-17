شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة للآباء والأمهات.. لعب الأطفال في الطبيعة يعزز مناعتهم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
ينصح خبراء الصحة، أولياء الأمور بإتاحة الفرصة للأطفال للانطلاق واللعب في الطبيعة، حيث أكدت الدراسات أن لعب الأطفال في الطبيعة يعزز من مناعتهم.
وفي السياق توصلت دراسة حديثة إلى أن السماح للأطفال باللعب في المناطق الطبيعية التي تحتوي على التربة والغطاء النباتي، يساعد على تعزيز المناعة لديهم.
ووجد الباحثون في فنلندا أن مناعة الأطفال الصغار الذين يمارسون اللعب في البيئات الطبيعية، كانت أكبر مقارنة بالأطفال الذين مارسوا اللعب في المنزل أو في أماكن مغلقة.
كما أظهرت الدراسات بعض التغييرات في ميكروبيوم الأطفال، وهي مجموعة هائلة من البكتريا والميكروبات التي تعيش بشكل طبيعي في الجسم، والتي تعتبر ضرورية في عمليات الجسم الطبيعية التي تشمل التمثيل الغذائي ووظائف المخ وجهاز المناعة.
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