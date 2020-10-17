شكرا لقرائتكم خبر عن دول أوروبية تتجه لـ«فحص اللعاب» للطلاب لإكتشاف «كورونا».. لهذه الأسباب يفضله العلماء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتجه عدد من الدول إلى استخدام «فحص اللعاب» للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وبصفة خاصة بين الطلاب، وذلك لأنه يتميز بسرعة الحصول على النتائج ويحد من الأعباء الملقاه على عاتق المؤسسات الصحية التي تجري أنواع الفحوصات الأخرى، والتي من أهمها «مسحات الأنف».

وبدأت دول أوروبية في تطبيق فحص اللعاب على طلاب المدارس والجامعات ومن بينها بريطانيا وبلجيكا.

وقالت صحيفة تايمز البريطانية، في تقرير لها اليوم، إنه سيجري فحص تلاميذ المدارس البريطانية أسبوعية بحلول الأسبوع المقبل، وذلك بعدما وافق علماء بالحكومة على أختبار جديد سريع باستخدام عينات اللعاب.

وأضاف التقرير أن هذا النوع من الفحص يشبه اختبار الحمل في أنه يمكن أن يعطي النتائج في وقت قصير لا يتجاوز 15 دقيقة دون الحاجة إلى إرساله إلى المعمل .

وفي السياق نفسه، توقع العلماء أن يتم إجراء مليون فحص يوميا بشكل عام (يشمل الفحوصات الأخرى )، للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بين البريطانيين .

ويأتي هذا التوقع بعدما أنفق الوزراء ما يزيد على 500 مليون جنيه استرليني في الأسبوعين الماضيين على أجهزة الفحص المعلمية، والتي من شأنها ان تزيد قدرة الحكومة في الوقت الراهن على مضاعفة عدد من يخضعون للفحص من 300 ألف يوميا، إلى ثلاثة أضعاف وصولا إلى العدد مليون.

في حين قامت جامعة ليجي البلجيكية بتطبيق اختبارات اللعاب، حيث يجرى الطلاب الاختبار عند مدخل المبني الرئيسي بالجماعة، حيث يبصقون في أنبوب مثبت بـ«قمع» بدلا من الذهاب إلى مركز فحص يقوم فيه الطبيب بأخذ عينات المسحة عن طريق الأنف.

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ويجب أخذ العينات في الصباح وقبل تناول الإفطار، في حين يأمل مؤيدو فحوصات اللعاب بالجامعة بأن تساعد على تخفيف الأعباء المتراكمة في مراكز الفحص مع تزايد الطلب عليها بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن فريقا من جامعة ييل الأمريكية قام في وقت سابق بتطوير اختبار قال إنه غير مكلف، عبر اللعاب بمقارنته بالاختبارات التي تم إجراؤها بالطريقة التقليدية عن طريق مسحات البلعوم الأنفي، كما قامت العديد من الجامعات بتكييف اختبار الجامعة وحصلت على إذن هيئة الغذاء والدواء لسرعة استخدامه لفحص الطلاب والموظفين.

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