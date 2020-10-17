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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة مراقبة الأدوية بالهند توافق على إجراء تجارب المرحلة النهائية للقاح الروسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة لمراقبة الأدوية في الهند موافقة لإجراء المرحلة التكيفية 2/3 من التجارب السريرية البشرية لـ لقاح فيروس كورونا Sputnik V في الهند، و ستكون هذه دراسة متعددة المراكز وعشوائية محكومة ، والتي ستشمل دراسة السلامة الخاصة باللقاح.
ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS في وقت سابق من سبتمبر 2020 دخل صندوق الثروة الرسوى في شراكة لإجراء تجارب سريرية للقاح Sputnik V وتوزيعه في الهند كجزء من الشراكة ، ستوفر 100 مليون جرعة من اللقاح بعد الموافقة التنظيمية في الهند.
قال جي في براساد ، الرئيس المشارك والعضو المنتدب، في مختبرات الدكتور ريدي والتي ستجرى تجارب اللقاح : "هذا تطورهام يسمح لنا ببدء التجارب السريرية في الهند ونحن ملتزمون بإدخال لقاح آمن وفعال لمكافحة الوباء" .
في 11 أغسطس 2020 ، تم تسجيل لقاح Sputnik V الذي طوره معهد الجمالية القومي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة من قبل وزارة الصحة الروسية وأصبح أول لقاح مسجل في العالم ضد COVID-19 استنادًا إلى منصة ناقلات الفيروس الغدي البشري.
يخضع Sputnik V حاليًا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية في روسيا ويبلغ العدد المقترح للموضوعات 40 الف بالإضافة إلى ذلك ، بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح في الإمارات الأسبوع الماضي.
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