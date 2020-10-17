كورونا يدخل مقر إقامة بابا الفاتيكان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفاتيكان اليوم السبت أن الاختبارات أثبتت إصابة رجل يعيش في نفس مقر إقامة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ودخل في عزل.



وقال بيان إن هذا الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته ولم تظهر عليه أعراض المرض غادر مقر سانتا مارتا ودخل عزلا مع آخرين خالطهم بشكل مباشر.

وأثبتت الاختبارات إصابة شخص آخر يعيش في هذا المقر الذي يضم نحو 130 غرفة وجناحا بفيروس كورونا عندما اجتاح الوباء إيطاليا في مارس/آذار الماضي.

وتجرى للبابا فرنسيس اختبارات منتظمة للكشف عن (كوفيد-19).

وأجريت للبابا عملية لاستئصال جزء من إحدى رئتيه أثناء مرضه عندما كان شابا في وطنه الأرجنتين.