شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تولد النجوم؟.. تليكسوب هابل ينقل الصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الحساب الرسمي لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» على موقع التغريدات النصية القصيرة «تويتر» تغريدة استعرض فيها صورة ملتقطة حديثًا بواسطة تليسكوب هابل، توضّح النجوم في طور التكوّن.

الصورة التقطت بواسطة هابل الفضائي التابع لـ«ناسا»، ووفقًا للموقع الرسمي لها على الشبكة العنكبوتية، فهي تصور فئة خاصة من تشكل النجوم تُعرف باسم الكريات الغازية المتغيرة العائمة الحرة.

ويشرح القائمون على الموقع هذه العملية قائلين: «عندما يبدأ نجم جديد ضخم في التكوين وهو لا يزال داخل سحابة الغاز الجزيئي الباردة التي تشكل منها، يمكن لإشعاعه النشط أن يؤين هيدروجين السحابة ويخلق فقاعة كبيرة وساخنة من الغاز المتأين».

وأضافوا: «بشكل مثير للدهشة، تقع داخل هذه الفقاعة من الغاز الساخن، وعلى مقربة من نجم ضخم قريب، الكريات الغازية المتغيرة العائمة الحرة، وهي كريات مدمجة داكنة من الغبار والغاز، بعضها يولد نجومًا منخفضة الكتلة».

وفي الصورة يمثل الحد الفاصل بين الكريات الغازية الباردة والمغبرى وفقاعة الغاز الساخن على الحواف الأرجوانية والزرقاء متوهجة.

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