شكرا لقرائتكم خبر عن «Google» تسحب تطبيق «Trusted Contacts» رسميًا من متاجر التطبيقات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سحبت Google رسميًا تطبيق Trusted Contacts الخاص بها، واختفى من متجر Google Play ومتجر تطبيقات Apple، وسيتوقف عملاق التكنولوجيا عن دعم التطبيق بدءًا من 1 ديسمبر المقبل، في أعقاب سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الشركة مؤخرًا لتحسين منتجاتها وخدماتها.
أطلق التطبيق لأول مرة في عام 2016، وقدم للمستخدمين طريقة لمشاركة حالة نشاط أجهزتهم وموقعهم مع جهات اتصال محددة، وتتبع جهات الاتصال الموثوقة.
بالنسبة للمستخدمين الذين لا يزال لديهم تطبيق Trusted Contacts مثبتًا، ستنهي Google دعمها بعد 1 ديسمبر، وطالبت Google المستخدمين باستخدام ميزة مشاركة الموقع، والتي تتضمن أيضًا الموقع المباشر على خرائط Google بدلاً من ذلك.
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