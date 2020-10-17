شكرا لقرائتكم خبر عن نوكيا وناسا ترسلان شبكات المحمول للقمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة نوكيا بشمال أمريكا، بالتعاون مع ناسا، شبكات اتصال من الجيل الرابع على سطح القمر، فيما يبدو أنه سيجعل رواد فضاء مهمة أرتميس المقرر إرسالها في 2024 إلى القمر، قادرين على التواصل الهاتفي فيما بينهم، فضلا عن التواصل مع القمر.

ووفقًا لتغريدة نشرها حساب نوكيا الرسمي على تويتر، أنها قد تم اعتمادها من قبل وكالة ناسا، كشريك أساسي في عملية تأسيس تكنولوجيا الاتصالات على سطح القمر.

WOW! Exciting news today as we have been named by @NASA as a key partner to advance “Tipping Point” technologies for the moon. Read the @BellLabs thread to see what technology you can expect to see. https://t.co/PwBkX7zez4 — Nokia North America (@NokiaNAM) October 15, 2020

وتعهدت وكالة ناسا هذا الأسبوع بتقديم 14.1 مليون دولار لتمويل مشروع بالتعاون مع شركة الاتصالات الفنلندية نوكيا، لبناء شبكة هاتف محمول من الجيل الرابع (4G)، ومقرها بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وفقًا لروسيا اليوم.

وعن اختيار الموقع، قال مدير ناسا جيم بريدنشتاين، في بث عبر الإنترنت: «القمر هو مستودع للبيانات والمعلومات من النظام الشمسي المبكر». وهدف ناسا هو إنشاء قاعدة قمرية عاملة بحلول عام 2028، ويعد موقع القطب الجنوبي الأفضل لأن رواسب الجليد هناك ستجعل المهمات طويلة المدى أكثر استدامة.

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يذكر أن مهمة أرتميس، التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية، تهدف لهبوط أول امرأة على سطح القمر، في 2024، وأول رجل منذ مهمة أبولو القمرية في عام 1972.