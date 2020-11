نوكيا وناسا ترسلان شبكات المحمول للقمر

أعلنت شركة نوكيا بشمال أمريكا، بالتعاون مع ناسا، شبكات اتصال من الجيل الرابع على سطح القمر، فيما يبدو أنه سيجعل رواد فضاء مهمة أرتميس المقرر إرسالها في 2024 إلى القمر، قادرين على التواصل الهاتفي فيما بينهم، فضلا عن التواصل مع القمر.

ووفقًا لتغريدة نشرها حساب نوكيا الرسمي على تويتر، أنها قد تم اعتمادها من قبل وكالة ناسا، كشريك أساسي في عملية تأسيس تكنولوجيا الاتصالات على سطح القمر.

WOW! Exciting news today as we have been named by @NASA as a key partner to advance “Tipping Point” technologies for the moon. Read the @BellLabs thread to see what technology you can expect to see. https://t.co/PwBkX7zez4